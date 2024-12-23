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Экономика

Портал ГИСОГД Нижегородской области расширит свой функционал в 2025 году

27 декабря 2024 18:41  [85] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Государственная система обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД) будет расширять свой функционал, новые возможности появятся уже в 2025 году. Об этом сообщили в региональном министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций.

ГИСОГД Нижегородской области – это цифровой механизм управления территориями, который, кроме своего профильного назначения, способен выполнять большое количество задач в смежных областях. Система содержит подробную информацию о существующей градостроительной ситуации и панируемом развитии территории как в масштабе всего региона, так и в разрезе каждого населенного пункта в отдельности. При этом функционал региональной ГИСОГД постоянно совершенствуется и обновляется.

В ближайшей перспективе портал пополнится новыми разделами, в том числе о комплексном развитии территорий, о реализации правил благоустройства территории, а также об объектах федерального, регионального и местного значения. Также планируется, что отраслевые региональные ведомства смогут вносить в систему информацию по вопросам в рамках своей компетенции.

Как отметила и.о. министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева, пополнение баз данных ГИСОГД и развитие функционала системы способствует достижению национальных целей и задач в рамках реализации регионального проекта по развитию опорных населенных пунктов.

"Благодаря размещенной на портале информации потенциальные инвесторы могут получить ответ на многие вопросы, не обращаясь при этом в органы местного самоуправления или другие дополнительные инстанции. Это существенно экономит время и жителям, и предпринимателям", – сказала Дарья Шунаева.

Напомним, что портал ГИСОГД Нижегородской области появился в середине 2019 года и за короткий срок занял достойное место среди действующих систем пространственных данных. Он предназначен для публикации общедоступной градостроительной информации и, в конечном итоге, для формирования современных городских пространств, отвечающих потребностям жителей, и снижения административной нагрузки на бизнес.

За пять лет портал посетили более 160 тыс. пользователей, в том числе 56,8 тыс. - в этом году.

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Теги:
ГИСОГД Строительство
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