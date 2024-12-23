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Общество

Главный судебный пристав Нижегородской области принял участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний"

27 декабря 2024 18:50  [89] Общество

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Нижегородской области

В преддверии Нового года сотрудники ГУФССП России по Нижегородской области присоединились к Всероссийской акции "Ёлка желаний". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель ГУФССП России по Нижегородской области-главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин исполнил желание 9-летнего Кирилла Казанцева и подарил ему снегокат, таким образом, создав праздничное настроение и веру в новогоднюю сказку.

"Мы рады, что сегодня нам удалось исполнить еще одну мечту. Я хочу пожелать всем, чтобы их мечты сбывались не только в новогодние праздники, но и в течение всего года", - отметил главный судебный пристав Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний".

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Теги:
Ёлка желаний
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