Главный судебный пристав Нижегородской области принял участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний"

Фото:
В преддверии Нового года сотрудники ГУФССП России по Нижегородской области присоединились к Всероссийской акции "Ёлка желаний". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Руководитель ГУФССП России по Нижегородской области-главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин исполнил желание 9-летнего Кирилла Казанцева и подарил ему снегокат, таким образом, создав праздничное настроение и веру в новогоднюю сказку.
"Мы рады, что сегодня нам удалось исполнить еще одну мечту. Я хочу пожелать всем, чтобы их мечты сбывались не только в новогодние праздники, но и в течение всего года", - отметил главный судебный пристав Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний".
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+