Главный судебный пристав Нижегородской области принял участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний" Общество

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Нижегородской области

В преддверии Нового года сотрудники ГУФССП России по Нижегородской области присоединились к Всероссийской акции "Ёлка желаний". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель ГУФССП России по Нижегородской области-главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин исполнил желание 9-летнего Кирилла Казанцева и подарил ему снегокат, таким образом, создав праздничное настроение и веру в новогоднюю сказку.

"Мы рады, что сегодня нам удалось исполнить еще одну мечту. Я хочу пожелать всем, чтобы их мечты сбывались не только в новогодние праздники, но и в течение всего года", - отметил главный судебный пристав Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний".