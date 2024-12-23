Глеб Никитин: "Рождество, как и Новый год, – это теплый семейный праздник" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Рождеством.

"Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех православных верующих с Рождеством Христовым!

Это время для наших предков всегда было особым. Суровая зима озарялась светом великого праздника, который дарил надежду и помогал в преодолении самых сложных моментов. Каждый год люди переживали уникальные эмоции, связанные с искренней верой в чудо. Праздничное настроение царило в храмах и в домах, на улицах и площадях. С Рождеством Христовым связана прекрасная традиция совершать добрые дела, помогать тем, кто в этом нуждается. К счастью, живет она и сегодня", - говорится в тексте поздравления.

"Рождество, как и Новый год, – это теплый семейный праздник. Такие традиции играют большую роль в укреплении семейных ценностей, возвращают нас к истокам духовности и милосердия, любви к ближним.

В эти дни хочется особо отметить роль Русской православной церкви в развитии нашего региона. Ведется огромная работа по восстановлению святынь, созданию образовательных учреждений, духовно-нравственному воспитанию. Духовные центры региона привлекают сотни тысяч паломников и помогают развивать территории вокруг себя. Один из самых ярких примеров – кластер «Арзамас – Дивеево - Саров». Знаю, что и в наступившем году эта работа будет продолжена.

Желаю всем, кто празднует Рождество Христово, света и добра! Пусть никогда не покидают вас вера и надежда! Счастья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал губернатор.