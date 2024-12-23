Шесть дизайн-проектов стали победителями конкурса промышленного дизайна для предприятий НХП "Дизайн и ремесло: Отражение" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Шесть дизайн-проектов стали победителями конкурса промышленного дизайна для предприятий народных художественных промыслов Нижегородской области "Дизайн и ремесло: Отражение". Авторы проектов-победителей – нижегородка Сабина Гаджиева, а также пять дизайнеров из Московской области: Алексей Баранов, Светлана Попова, Елизавета Семенова, Елена Кузнецова и Элина Туктамишева.

Как рассказали в министерстве туризма и промыслов региона, Сабина Гаджиева разработала интерьерную коллекцию "Укропы" в стиле хохломской росписи. Алексей Баранов представил коллекцию мебели с аксессуарами со всеми видами росписей Нижегородской области (городецкой, хохломской, семеновской, полховско-майданской), а Светлана Попова вдохновилась историей о павловских и арзамасских гусях и предложила коллекцию предметов для сервировки стола "ГагачУт" в технике павловской художественной обработки металла. Елизавета Семенова представила новые формы и виды дизайна для семеновской матрёшки, а также интерьерные столики в технике городецкой домовой резьбы. Елена Кузнецова творчески подошла к варнавинской резьбе по кости и городецкой росписи, создав варианты украшений в технике резьбы по кости и панно-плитки для городецкой росписи. Еще одна победительница состязания - Элина Туктамишева разработала коллекцию светильников в технике казаковской филиграни.

Как отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, в этом году состязание прошло уже в четвертый раз.

"Для нас конкурс "Дизайн и ремесло" стал уже традиционным, каждый год мы совместно с лучшими дизайнерами со всей страны создаем современные и утилитарные проекты. В этом году мы определили шесть победителей и уже совсем скоро представим прототипы их уникальных изделий. Нам важно развивать народные художественные промыслы, создавая те изделия, которые будут интересны потребителю", – сказал Сергей Яковлев.

"Конкурс промышленного дизайна в этом году имеет приставку «отражение», и, действительно, созданные дизайн-проекты – это отражение прошлого в настоящем. Важно, что в процессе конкурса дизайнеры познают глубину сакральных смыслов, заложенных в вековых нижегородских традициях, а мастера получают новый опыт и открывают для себя современное в сокровенном. Будем ждать с нетерпением создания промышленных образцов на наших предприятиях", – отметила генеральный директор Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области Елена Краюшкина.

Напомним, что продвижение туристического потенциала традиционных мест бытования народных художественных промыслов – одна из составляющих реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Национальный проект реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Он включает три федеральных проекта: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских продуктов", "Совершенствование управления в сфере туризма". С 2025 года национальный проект будет иметь название "Туризм и гостеприимство".

Ранее сообщалось, что итоги развития отрасли НХП за 2024 год представили в Нижегородской области.