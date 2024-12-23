Сразу несколько благотворительных новогодних акций прошло на АПЗ Общество

На Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина в преддверии Нового года прошло несколько благотворительных акций. Их цель – подарить частичку тепла и радости тем, кто в этом особенно нуждается.

"Ёлка желаний"

Всероссийская акция стала доброй традицией. Она реализуется с 2018 года по всей России и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела.

"АПЗ тоже принимал участие в акции, исполняя мечты детей Арзамаса и Арзамасского района. А в этом году руководители предприятия решили стать добрыми волшебниками для заводских ребят с ограниченными возможностями и детей вдов СВО", – говорит организатор акции на предприятии начальник службы протокола Оксана Скопцова.

На АПЗ собрали 36 писем с детскими мечтами: железная дорога, лыжный костюм, набор для творчества, большая кукла, радиоуправляемый танк и другие игрушки. Исполнили их 26 руководителей АПЗ во главе с генеральным директором.

Ребята из Молодежного совета в костюмах Деда Мороза и Снегурочки разносят подарки по домам, водят с ребятами хороводы у елки, поют песни, играют, загадывают им загадки.

Мария Емельянова, начальник ОБА:" Очень воодушевлена, что удалось поучаствовать в этом проекте. Дарить долгожданные подарки всегда радостно, а когда помогаешь исполнить желания детей, которым трудно, – это вдвойне приятнее! Желаю им и их семьям душевных сил и много счастливых моментов в жизни! И пусть "Ёлка желаний" станет доброй традицией на АПЗ!"

"Снежинка"

Так называется акция, которую ежегодно проводит Арзамасский детский дом социального обслуживания "Маяк", где проживают дети с особенностями развития. Приборостроители с удовольствием исполнили мечты 30 детей, купив для них напольную грушу для бокса, наушники и музыкальные колонки, мягкие книги, развивающие и интерактивные игрушки и многое другое.

На АПЗ желающих поучаствовать в доброй акции "Маяка" было так много, что даже конвертов на всех, кто хотел совершить новогоднее чудо, не хватило. Поэтому по согласованию с руководством учреждения на средства, собранные приборостроителями, были куплены дополнительно телевизор, термопот, батут для зала адаптивной физической культуры, детский синтезатор и другие необходимые предметы.

Активисты Молодежного совета АПЗ отвезли подарки в "Маяк", провели там для детей новогоднее представление и сделали с ними открытки. Организаторами акции стали активисты МС Дмитрий и Дарья Мироновы. Также четвертый год члены Молодежного совета поздравляют детей приборостроителей на дому в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Текст: Наталья Глазунова, Юлия Фролова. Фото Артур Баранов