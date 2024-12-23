Более 7 тысяч тонн нижегородской сельхозпродукции направлено на экспорт в 2024 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Россельхознадзора Нижегородской области подвело итоги экспортных отправок сельхозпродукции, произведённой на территории региона, в 2024 году.

Согласно информации, под контролем сотрудников ведомства в течение года экспортировалось порядка 7418 тонн сельхозпродукции, проведён досмотр 558 партий товаров.

3931 тонна маргаринов и другой жировой продукции, которая отправилась в Эстонию, Германию, Латвию и страны СНГ; 707 тонн молочной продукции - мороженого и плавленных сыров - в Китай, Монголию, Абхазию.

Кроме того, 1505 тонн животноводческой продукции (бульонов, супов, сублимированного мяса) за год экспортировано в Израиль, Литву, Монголию, страны СНГ и Таможенного союза; 220 тонн замороженных мясных полуфабрикатов и 10 тонн яичной продукции - в Страны Таможенного союза.

Рыба и морепродукты, расфасованные в Нижегородской области – всего 132 тонны - направлено в США, ОАЭ, Кувейт, Израиль, Китай, Вьетнам, Грузию, страны СНГ.

913 тонн нижегородского мёда отправлено в Сербию, Литву и Польшу.

"Как отмечают покупатели, нижегородская продукция пользуется хорошим спросом и отвечает всем предъявляемым требованиям к качеству и безопасности", - подчеркнули в Россельхознадзоре.