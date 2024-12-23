Управление Росгвардии предупредило об изменении размеров госпошлин на лицензии Общество

Управление Росгвардии по Нижегородской области проинформировало об изменении с 1 января 2025 года размеров госпошлин на ряд услуг, предоставляемых ведомством.

Так, с Нового года государственная пошлина за предоставление лицензий на лицензируемые виды деятельности составит 15 тысяч рублей, за внесение изменений в реестр лицензий — 7 тысяч рублей и 1,5 тысячи рублей, за продление срока действия лицензии — 1,5 тысячи рублей.

"При этом оплата данных видов госпошлины не требуется до 31 декабря 2029 года", - подчеркнули в Управлении.

Кроме того, гос пошлина при оформлении разрешительных документов в сфере оборота оружия за выдачу лицензии на приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему увеличена до 5 тысяч рублей.

За выдачу (продление срока действия) лицензии и выдачу (выдачу взамен ранее выданного) разрешения на оружие и патроны нужно заплатить 1000 рублей, за переоформление лицензии и разрешения — 500 рублей.

В Управлении Росгвардии также сообщили, что с 1 января 2025 года вводится скидка 50% на оплату госпошлины для граждан, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, и для участников СВО.

Напомним, что Рос гвардия выдаёт лицензии на ношение, приобретение, хранения (в том числе коллекционирования) всех видов оружия и патронов, на частную охранную и детективную деятельность,