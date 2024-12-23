Пётр Банников поздравил нижегородских спасателей с профессиональным праздником Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

27 декабря в Нижнем Новгороде в Центральном Дворце культуры железнодорожников состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню спасателя РФ и посвящённое 34-летию со дня создания МЧС России.

В церемонии приняли участие начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, замгубернатора Нижегородской области Пётр Банников, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, а также представители администрации Нижнего Новгорода, Нижегородской митрополии и другие почётные гости.

"Трудно переоценить важность и значимость вашей ежедневной работы. Искренне благодарю вас за неравнодушие и преданность профессии! Мои поздравления сегодня адресованы не только присутствующим, но и дежурным караулам, ветеранам службы, которые являются ориентиром для молодого поколения. Их высочайший профессионализм, оперативность, твердая дисциплина и опыт – гарант спасения тысяч человеческих жизней. Желаю всем неиссякаемой энергии, бодрости духа, повышения профессионального мастерства, мужества и стойкости в выполнении задач", - сказал Пётр Банников, обратившись к присутствующим.

В рамках торжества лучшим сотрудникам МЧС были вручены награды, почётные дипломы и благодарственные письма, а также присвоены специальные звания. Всего награды в этот день получили 82 человека.

"Мы гордимся выдающимися заслугами спасателей и пожарных, восхищаемся их мужеством, профессионализмом, ответственностью, верностью своему долгу. Депутаты Законодательного собрания уделяют большое внимание укреплению материально-технической оснащенности подразделений регионального управления МЧС. Из областного бюджета финансируется государственная программа защиты населения и территорий от ЧС, выделяются средства на закупку пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, строительство пожарных депо в муниципалитетах. Мы учредили звание "Заслуженный спасатель Нижегородской области", которое с 2022 года присваивается лучшим сотрудникам Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области", - рассказал спикер ЗСНО Евгений Люлин.