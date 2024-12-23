Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Праздники "Новый год в каждый двор" с 26 декабря по 8 января
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
Схема движения изменилась на перекрёстке Гагарина-Тропинина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 декабря 2024 09:02  [26] Движение по отремонтированной полосе открыли на старом Борском мосту
28 декабря 2024 08:41  [79] Пётр Банников поздравил нижегородских спасателей с профессиональным праздником
28 декабря 2024 08:27  [153] Управление Росгвардии предупредило об изменении размеров госпошлин на лицензии
28 декабря 2024 07:18  [152] Евгений Чинцов исполнил новогоднее желание 9-летнего Арсения
27 декабря 2024 18:50  [272] Главный судебный пристав Нижегородской области принял участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний"
27 декабря 2024 18:36  [280] Авиарейсы из Баку в Нижний Новгород приостановят с 28 декабря
27 декабря 2024 18:15  [310] Новый православный детсад на 150 мест открылся в Нижнем Новгороде
27 декабря 2024 17:48  [291] Проект сноса дома на Краснодонцев в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу
27 декабря 2024 17:11  [297] Работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь продлили
27 декабря 2024 16:59  [601] ЦУР Нижегородской области предупредил жителей региона об уловках мошенников
Общество

Пётр Банников поздравил нижегородских спасателей с профессиональным праздником

28 декабря 2024 08:41  [79] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

27 декабря в Нижнем Новгороде в Центральном Дворце культуры железнодорожников состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню спасателя РФ и посвящённое 34-летию со дня создания МЧС России.

В церемонии приняли участие начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, замгубернатора Нижегородской области Пётр Банников, председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, а также представители администрации Нижнего Новгорода, Нижегородской митрополии и другие почётные гости.

"Трудно переоценить важность и значимость вашей ежедневной работы. Искренне благодарю вас за неравнодушие и преданность профессии! Мои поздравления сегодня адресованы не только присутствующим, но и дежурным караулам, ветеранам службы, которые являются ориентиром для молодого поколения. Их высочайший профессионализм, оперативность, твердая дисциплина и опыт – гарант спасения тысяч человеческих жизней. Желаю всем неиссякаемой энергии, бодрости духа, повышения профессионального мастерства, мужества и стойкости в выполнении задач", - сказал Пётр Банников, обратившись к присутствующим.

В рамках торжества лучшим сотрудникам МЧС были вручены награды, почётные дипломы и благодарственные письма, а также присвоены специальные звания. Всего награды в этот день получили 82 человека.

"Мы гордимся выдающимися заслугами спасателей и пожарных, восхищаемся их мужеством, профессионализмом, ответственностью, верностью своему долгу. Депутаты Законодательного собрания уделяют большое внимание укреплению материально-технической оснащенности подразделений регионального управления МЧС. Из областного бюджета финансируется государственная программа защиты населения и территорий от ЧС, выделяются средства на закупку пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, строительство пожарных депо в муниципалитетах. Мы учредили звание "Заслуженный спасатель Нижегородской области", которое с 2022 года присваивается лучшим сотрудникам Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области", - рассказал спикер ЗСНО Евгений Люлин.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Петр Банников
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph