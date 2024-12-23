Генерал-лейтенант милиции Вячеслав Каныгин скончался в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Евгения Люлина

Генерал-лейтенант милиции, заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ Вячеслав Иванович Каныгин скончался в Нижнем Новгороде.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил спикер регионального Заксобрания Евгений Люлин.

"Такие известия застают врасплох.Трудно поверить, но сегодня умер человек, который для меня был примером офицерской чести. Генерал-лейтенант милиции, заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ Вячеслав Иванович Каныгин. Мы не были близкими друзьями, но стоило один раз с ним пообщаться, чтобы сразу понять, что перед тобой человек большого сердца – добрый, отзывчивый и справедливый," - написал Евгений Люлин.

Вячеслав Каныгин 40 лет проработал в органах внутренних дел. Свою трудовую биографию он начал в легендарном МУРе, прошел путь от рядового милиционера до начальника отдела уголовного розыска. Побывал во всех горячих точках, участвовал в боевых действиях на Кавказе, был ранен.

В Нижний Новгород Вячеслава Каныгина перевели в 1998-м. Через год службы он стал начальником областного ГУВД. Затем 7 лет возглавлял Нижегородскую академию МВД.

Церемония прощания с Вячеславом Каныгиным пройдет в кафедральном соборе Александра Невского 30 декабря в 11:30.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье, близким и коллегам Вячеслава Ивановича.