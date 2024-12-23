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Бизнес

Проект об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию ИП внесли в Госдуму

28 декабря 2024 09:31  [101] Бизнес

Правительство России подготовило и внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом сообщил телеканал "360".

В частности, предлагается внести изменения в статьи 173.1 и 173.2 УК РФ. Они регламентируют ответственность за незаконное образование юридических лиц через подставных лиц и незаконное использование документов для создания таких юридических лиц.

Так, за незаконную регистрацию физического лица в качестве ИП хотят ввести штраф в размере до 300 тысяч рублей или принудительные работы на срок до 3 лет.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают освободить от уголовной ответственности лиц, которые впервые совершили преступление, связанное с незаконным созданием юрлица или индивидуального предпринимателя, и активно сотрудничали со следствием.

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Теги:
Законопроекты Предприниматели
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