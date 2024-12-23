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Общество

Юрий Шалабаев: "Мы готовимся с лёгким волнением открыть дверь в следующий год"

31 декабря 2024 10:30  [39] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Новым годом и наступающим Рождеством.

"Дорогие нижегородцы! Поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством!

Каждый дом сейчас наполнен ароматом хвои и мандаринов, смешанным с теплом семейного уюта. Морозные узоры на окнах рисуют воспоминания о прошлом и обещания будущего. Мы готовимся с лёгким волнением открыть дверь в следующий год, оставить старые заботы и поприветствовать новые возможности", - говорится в тексте поздравления.

"Прошедший год был годом больших свершений, который Нижний Новгород провёл в статусе Культурной столицы России. Преображались улицы, открывались новые пространства для жизни и отдыха. Мы становились ближе друг к другу, создавая город, в котором хочется жить, творить и мечтать. Ваш труд, энергия и доброта делают Нижний Новгород особенным. Каждая семья, каждая улыбка, каждый добрый поступок — это нить, связывающая нас вместе.

В новом году я хочу пожелать вам главного — веры в себя и в то, что каждый день приносит новые перспективы. А Рождество вновь напомнит нам о силе света и любви, которые способны преодолеть любые невзгоды. Спасибо вам за всё, что мы сделали вместе. С праздником!", - сказал мэр.

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Теги:
Новый год Праздники Юрий Шалабаев
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