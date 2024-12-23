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Общество

Энергетики "Т Плюс" напоминают о мерах безопасности вблизи теплосетевых объектов

28 декабря 2024 12:04  [65] Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" в преддверии новогодних праздников напоминает жителям о мерах безопасности вблизи теплосетевых объектов. 

В зимние месяцы температура теплоносителя достигает максимальных значений и может превышать 100 градусов С. Избежать несчастных случаев помогут несколько простых, но важных правил поведения вблизи трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов, тепловых камер:
● Не наступайте на крышки люков. 
● Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей. Помимо угрозы жизни и здоровью водителей и пассажиров это может помешать при проведении ремонтных работ.
● Будьте внимательны вблизи ограждений мест производства ремонтных работ, ни в коем случае не заходите за ограждения. 
● Не пытайтесь проехать или пройти через места парения или парящие лужи, не приближайтесь к месту происшествия, не паркуйте рядом автомобиль.
● Не допускайте детских игр рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами, предупреждайте детей и подростков об опасности нахождения вблизи технологических объектов коммунальных служб. 
● Обнаружив парение или утечку теплоносителя, открытые или повреждённые люки тепловых камер или колодцев, а также факты проникновения посторонних лиц в тепловые камеры, немедленно сообщите:
– в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефонам: (8313) 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050;
– в Кстове – диспетчеру Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского муниципального округа по телефону 2-48-41.
● При возникновении протечек и порывов на внутридомовых трубопроводах отопления и горячего водоснабжения немедленно вызовите специалистов управляющей компании или аварийных служб, не пытайтесь сами устранять повреждения.

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Теги:
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