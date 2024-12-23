Энергетики "Т Плюс" напоминают о мерах безопасности вблизи теплосетевых объектов Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" в преддверии новогодних праздников напоминает жителям о мерах безопасности вблизи теплосетевых объектов.

В зимние месяцы температура теплоносителя достигает максимальных значений и может превышать 100 градусов С. Избежать несчастных случаев помогут несколько простых, но важных правил поведения вблизи трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов, тепловых камер:

● Не наступайте на крышки люков.

● Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей. Помимо угрозы жизни и здоровью водителей и пассажиров это может помешать при проведении ремонтных работ.

● Будьте внимательны вблизи ограждений мест производства ремонтных работ, ни в коем случае не заходите за ограждения.

● Не пытайтесь проехать или пройти через места парения или парящие лужи, не приближайтесь к месту происшествия, не паркуйте рядом автомобиль.

● Не допускайте детских игр рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами, предупреждайте детей и подростков об опасности нахождения вблизи технологических объектов коммунальных служб.

● Обнаружив парение или утечку теплоносителя, открытые или повреждённые люки тепловых камер или колодцев, а также факты проникновения посторонних лиц в тепловые камеры, немедленно сообщите:

– в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефонам: (8313) 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050;

– в Кстове – диспетчеру Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского муниципального округа по телефону 2-48-41.

● При возникновении протечек и порывов на внутридомовых трубопроводах отопления и горячего водоснабжения немедленно вызовите специалистов управляющей компании или аварийных служб, не пытайтесь сами устранять повреждения.