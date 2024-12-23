Федеральный проект "Старт бизнеса онлайн" хотят продлить до 1 марта 2026 года Бизнес

Федеральный проект "Старт бизнеса онлайн" хотят продлить до 1 марта 2026 года. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

Согласно информации, эксперимент стартовал 1 марта 2024 года и включает в себя электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в кредитной организации.

Отмечается, что срок эксперимента важно продлить, в том числе, для дополнительной проработки и апробации технологических решений, обеспечивающих реализацию сервиса и расширение его функционала.

"Участие в эксперименте добровольное. Комплексной услугой могут воспользоваться физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что нижегородские самозанятые в 2024 году поставили госкомпаниям товары почти на 95 млн рублей.