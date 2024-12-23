Число предпринимателей в России в 2024 году стало рекордным за последние шесть лет Бизнес

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Число предпринимателей в России в 2024 году стало рекордным за последние шесть лет, пишут Известия.

Так, по итогам III квартала количество работников субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составило 19,77 млн человек.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак подчеркнул, что во многом таким показателям способствовала реализация комплекса мер поддержки МСП в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам вице-премьера РФ, адресность мер господдержки, контроль их реализации в регионах позволяют поддерживать приоритетные для государства направления. Отмечается, что эта работа будет продолжена в рамках нового цикла национальных и федеральных проектов с учетом донастройки наиболее эффективных инструментов под новые цели и задачи, обозначенные президентом.

Наибольший абсолютный прирост количества работников в сфере МСП наблюдается в промышленности, туризме, ИТ.

Ранее сообщалось, что более 260 бизнес-планов составили нижегородские предприниматели за 2024 год.