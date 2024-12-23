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Число предпринимателей в России в 2024 году стало рекордным за последние шесть лет, пишут Известия.
Так, по итогам III квартала количество работников субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составило 19,77 млн человек.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак подчеркнул, что во многом таким показателям способствовала реализация комплекса мер поддержки МСП в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
По словам вице-премьера РФ, адресность мер господдержки, контроль их реализации в регионах позволяют поддерживать приоритетные для государства направления. Отмечается, что эта работа будет продолжена в рамках нового цикла национальных и федеральных проектов с учетом донастройки наиболее эффективных инструментов под новые цели и задачи, обозначенные президентом.
Наибольший абсолютный прирост количества работников в сфере МСП наблюдается в промышленности, туризме, ИТ.
Ранее сообщалось, что более 260 бизнес-планов составили нижегородские предприниматели за 2024 год.
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