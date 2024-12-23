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Общество

Евгений Чинцов: "Пусть грядущие 365 дней будут мирными и благополучными!"

31 декабря 2024 10:00  [88] Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов поздравляет нижегородцев с наступающим Новым годом.

"В 2024 году мы с вами много сделали для развития нашего любимого города в сфере образования и культуры, жилищного строительства и благоустройства. Как и вся Россия, мы стали более сильными и едиными в противостоянии внешним вызовам.

Переступая очередной временной порог, подводим итоги и строим планы на будущее, загадываем желания, каждый раз надеясь осуществить то, что не удалось. Эта (пусть где-то и наивная) вера в чудеса, ожидание волшебства, мгновений радости, вспышка душевного подъема помогают нам жить, преодолевать себя, действовать и добиваться результата ради наших любимых", - сказал председатель Думы.

"По давней традиции мы проводим новогодние праздники в кругу родных и близких. Но наши защитники, среди которых много нижегородцев, остаются на передовой без праздников и выходных. Мы благодарны каждому участнику специальной военной операции за вклад в нашу Победу! Желаем им силы, мужества и удачи!" - добавил он.

2025 год объявлен президентом Годом защитника Отечества. Это будет год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Значит, нам предстоит окружить еще большей заботой и вниманием наших ветеранов, сделать еще больше для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Наша общая задача — чтобы в Нижнем Новгороде всем было комфортно и каждый мог себя реализовать", - отметил Евгений Чинцов.

"Дорогие нижегородцы! Благодарю вас за поддержку и доверие! Уверен, что в наступающем 2025 году нам удастся достичь тех серьезных и масштабных целей, к которым мы с вами шли несколько лет. От имени депутатов городской Думы желаю вам счастливого Нового года! Пусть грядущие 365 дней будут мирными и благополучными! Счастья, здоровья, благополучия и успехов в делах!" - пожелал спикер Гордумы.

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Теги:
Гордума Евгений Чинцов Новый год
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