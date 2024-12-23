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Общество

"Нижегородпассажиравтотранс" выпустил на маршруты 12 новых автобусов 28 декабря

28 декабря 2024 16:03  [93] Общество

Фото: "Центр развития транспортных систем"

АО "Нижегородпассажиравтотранс" выпустил на маршруты 12 новых автобусов 28 декабря. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Согласно информации, данные автобусы были получены регионом первой партией в декабре по программе льготного лизинга.

Весь транспорт низкопольный, доступен для маломобильных пассажиров, работает на экологически чистом газовом топливе. Автобусы сегодня обслуживают маршруты А-15, А – 17, А-26, А-43, А-40, А-48, А-56, А-71. Все 110 "ЛиАЗов" из первой партии выйдут на маршруты к середине января.

Ранее сообщалось, что работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде в новогоднюю ночь продлили.

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Теги:
Общественный транспорт
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