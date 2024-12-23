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Общество

Нижегородские регоператоры начали передавать в РЭО фотоданные о вывозе ТКО

28 декабря 2024 15:49  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Российский экологический оператор составил рейтинг регионов, которые приступили к передаче информации о состоянии контейнерных площадок через мобильное приложение "Водитель ТКО".

Сервис запустили в октябре 2024 года. Данные по фотофиксации контейнерных площадок в систему учёта по всем зонам деятельности в полном объёме стали передавать 22 субъекта РФ, включая Нижегородскую область. Об этом сообщил телеканал "360".

Благодаря мобильному приложению регоператоры могут проводить мониторинг состояния контейнерных площадок, получать точные и оперативные данные о них.

"Состояние контейнерных площадок — важнейший показатель реализации мусорной реформы, а мобильное приложение в таком случае выступает в качестве инструмента получения в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО) объективных оперативных данных по фактическому вывозу отходов в режиме реального времени. Приложение создано, чтобы оперативно реагировать на проблемы, связанные с вывозом ТКО", — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В рейтинг субъектов РФ по передаче фотофиксации контейнерных площадок вошли Забайкальский край, Кировская, Новосибирская, Орловская, Тверская, Калужская, Рязанская, Воронежская, Нижегородская, Псковская, Самарская, Сахалинская, Курганская, Омская, Оренбургская области, Республики Бурятия, Крым, Марий Эл, Северная Осетия, Чечня, Приморский край, ХМАО - Югра.

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Теги:
РЭО ТКО цифровизация
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