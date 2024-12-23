Эксперт-мониторинг событий с 20 по 28 декабря 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Тяжела ты, шапка Мономаха", "Нижегородская область как центр / оператор межрегиональных транспортно-логистических систем в ПФО", "Нижегородская область приступит к реализации программы демографической устойчивости".

Федеральная тема – ТЯЖЕЛА ТЫ, ШАПКА МОНОМАХА

Эксперт "Минин – центра", русский поэт, публицист, секретарь Союза писателей России, постоянный член Изборского клуба, к.филол.н. Михаил Кильдяшов отмечает, что новогоднее обращение президента в этом году прозвучало гораздо раньше: не накануне боя курантов, не перед гимном страны.

"Привыкшие слышать в этом обращении не только поздравления, но и определенные итоги года минувшего и планы на год грядущий, мы услышали всё это во время большой пресс-конференции главы государства.

Многочасовой марафон вопросов и ответов как никогда прежде таил в себе немало скрытых посылов России и миру, являл символы нашего времени, указывал на то, чему ещё предстоит воплотиться. Боевое знамя с подписями морпехов, прошедших СВО, что развернули за спиной президента, напомнило стены поверженного Рейхстага с именами наших победоносных дедов и прадедов.

Разговор о суверенитете. Суверенитете Германии, пример которой показывает, чем является прокрустово ложе Евросоюза, где от великих национальных культур не остается ничего, где толкают на предательство языка, поэзии, музыки, духа. Как это напоминает известную историческую фотографию, где на фоне всё того же осаждённого Рейхстага уже не победители, а побеждённый: немецкий офицер, смотрящий потухшими глазами в никуда, в исторический тупик, в чёрную дыру.

Эти два образа - развилка нынешней Украины. Путин будто дал ей понять, что выбор ещё есть, что ещё можно в глобальной войне оказаться на стезе победы и памяти, а не на стезе, зарастающей травой забвения.

Президент говорил, и, казалось, в его сознании клубятся образы многострадальной Пальмиры и самоотверженного Александра Прохоренко, вызвавшего в Сирии огонь на себя, возникает Курская-Кореная икона Божьей Матери, ставшая прифронтовой, и Троица Рублёва, возвращенная из галереи в Лавру, освобождённый Угледар и поражающий цель "Орешник". Образы сгущались, множились, томили и будоражили – тяжела ты, шапка Мономаха!

Тяжело ты, русское небо! Даже самому могучему богатырю в одиночку не удержать. Нужна дружина. Нужна новая порода, откуда-то из самых недр русской земли, из самых её глубин.

Эта порода созревает теперь не только среди участников СВО, но и среди тех, кто сегодня в тылу ничего не жалеет для Победы. Среди тех, кто не порочил, а славил своё Отечество за учительским столом и за преподавательской кафедрой. Среди тех, кто искренно служил словом и делом в храмах и на заводах.

Так молившиеся много лет келейно собираются в крестный ход. Так партизаны становятся регулярной армией. Нарастает народное восстание, но не на страну, а во имя страны, восстание на потерявшего страх внешнего и на притаившегося внутреннего врага.

2025 год открывает новый век России. За Победу!"

Региональная тема – Нижегородская область как центр / оператор межрегиональных транспортно-логистических систем в ПФО

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что на итоговом заседании правительства Нижегородской области в ряде публичных выступлений губернатора Глеба Никитина была дана оценка реализации национальных проектов в 2024 году и подведены итоги работы за прошедший год.

"Удовлетворительная оценка – это констатация того, что все показатели нацпроектов выполнены, более того, кассовое исполнение и количество реализованных проектов по сравнению с 2023 годом улучшилось. В целом, успешное достижение Нижегородской областью приоритетных показателей 2024 года отражают и различные российские системы мониторинга и рейтингования положения дел в субъектах федерации России. В частности, согласно ежегодному рейтингу РИА-Новости Нижегородская область заняла 7 место в итоговом рейтинге российских регионов, получив 66,25 балла от экспертов. Рейтинговый балл в исследовании — это среднее арифметическое, которые получали регионы в 2024 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

В сравнении с другими регионами ПФО Нижегородская область уступает только Республике Татарстан, которая занимает 5 строчку рейтинга. В рейтинге по индексу устойчивого развития (ESD-индекс), который администрируют Сбер и ВТБ, отмечается, что Нижегородская область вошла в топ-20 в общероссийском формате. Рейтинг включает 3 раздела. Раздел Environmental (окружающая среда) – включает 6 факторов, которые характеризуют покомпонентное воздействие социально-экономической деятельности на окружающую среду, а также усилия, предпринимаемые в городах и регионах России для минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Раздел Social (общество) – включает 6 факторов, которые концентрируются на характеристике воспроизводства и развития человеческого капитала, оценке качества жизни, уровня развития системы образования и здравоохранения, а также оценке инклюзивности среды. Раздел Governance (управление) – включает 4 фактора, которые отражают показатели цифровизации, инвестиционной и предпринимательской активности, а также показатели, характеризирующие уровень экономической преступности. В разных разделах достигнутая строчка рейтинга выгладит по-разному, и наиболее высокая позиция Нижегородской области достигнута в первом разделе: по факторам состояния окружающей среды мы занимаем 3 место (после Москвы и Московской области). Наш основной конкурент в ПФО – Республика Татарстан - занимает пятую рейтинговую строку.

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который составляет Национальное рейтинговое агентство (НРА), Нижегородская область занимает 9 строчку, имея категорию "высшая инвестиционная привлекательность" с индексом IC3, и пока что уступает Республике Татарстан, которая занимает третью строчку общероссийского рейтинга, и в той же категории привлекательности имеет индекс IC2. Тот же рейтинг применительно к регионам ПФО показывает, что "в спину" Нижегородской области, которая занимает здесь вторую строчку, "дышит" Самарская область (третье место в рейтинге с индексом привлекательности IC3). Кроме того, этот расчёт НРА показывает, что такие регионы, как Чувашская республика (7 место), Саратовская область (9 место) содержат пометку "повышен". Тогда как по Нижегородской области стоит пометка "подтверждён". Это значит, что в регионах ПФО есть динамика, и надо помнить, что "под лежащий камень вода не течёт".

Как показывает анализ динамики инфраструктурных социально-экономических систем в ПФО, Нижегородская область нуждается в активизации работы за обладание более выгодного положения в системе внутренней геополитики России и ПФО. Дело в том, что федеральные инфраструктурные проекты, которые безусловно дают продвижение статусов регионов в поле внутренней геополитики, ориентированы, тем не менее, на внешние гео-экономические приоритеты, - на строительство международных транспортных коридоров. В рамках этих проектов Нижний Новгород (и с ним Нижегородская область) не попадает в створы однозначных приоритетов. В частности, новая ж/д скоростная магистраль "Москва – Казань" проходит через Н. Новгород, тогда как новая автомобильная скоростная трасса "Москва – Казань" проходит, минуя Н.Новгород (через Арзамас). Последнее обстоятельство "отодвигает" Н.Новгород от перспективной "жилы" транспортно-экономической активности. Для компенсации "недостаточного федерального внимания", видимо, Нижегородской области необходимо находить возможности самостоятельного повышения своего социально-экономического статуса во внутренней геополитике ПФО. Разработка проектных инициатив в этой части особенно актуальна сейчас, в конце 2024 - начале 2025 гг., поскольку действующая в настоящее время Стратегия территориального развития завершается в 2025 г. В настоящее время формируется Стратегия территориального развития на новый период и было бы целесообразно внести в неё проектные ориентиры и проекты, которые были бы интересны нашему региону.

Одним из основных средств повышения статуса региона во внутренней геополитике является позиционирование в качестве центра / оператора межрегиональных транспортно-логистических систем в ПФО. Примером может служить то, как это делает Москва, запуская вокруг себя "карусели" туристических поездов "Москва – СПб – Петрозаводск – Москва" и пр. Для Н.Новгорода и Нижегородской области также нужны такие железнодорожно-туристические "карусели" по Поволжью. В сочетании с сезонными маршрутами, обеспеченными водным транспортом, такое направление развития региона может обеспечить системную позитивную динамику наших показателей по всем рейтингам".

Муниципальная тема – Нижегородская область приступит к реализации программы демографической устойчивости

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что 23 декабря в Нижнем Новгороде в ходе подведения итогов Года семьи в регионе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил программу достижения демографической устойчивости "ОСНОВА - нижегородский проект жизни".

"В комплекс мероприятий, предполагаемых в рамках реализации программы, в частности, включены доабортное консультирование (в целях снижения количества абортов, высокий уровень которых напрямую коррелирует с низким уровнем рождаемости); увеличение за счет средств регионального бюджета материнского капитала до миллиона рублей, начиная с первого ребенка; введение подарков новорожденным в виде сертификатов для приобретения товаров нижегородских производителей.

Отметим, что в настоящее время проблема реализации демографической политики является одной из ключевых как в стране, так и в регионе. По данным Института демографии Высшей школы экономики в 2023 году естественная убыль населения в целом по стране составила 290,6 тыс. человек (в 2022 году было еще больше - 564,7 тыс.), при этом в реальности показатели выглядят еще более угрожающими, поскольку в данных цифрах учтена частичная компенсация выбывшего населения мигрантами. Этим обуславливается тот факт, что в подписанном 7 мая 2024 г. Указе Президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" в числе целевых показателей отмечены рост суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 и до 1,8 к 2030 и 2036 годам соответственно.

В Нижегородской области ситуация в целом выглядит несколько лучше, чем во многих регионах. Так, за последние три года наметилась тенденция к устойчивому снижению естественной убыли населения (36816 человек в 2021 году, 23993 - в 2022 и 21510 - в 2023). В то же время, по данным Нижегородстата именно рождаемость в регионе падает: по сравнению с 2021 годом, число родившихся в области в 2023 году детей уменьшилось аж на 11,3%.

В связи с этим перед регионом поставлены и на федеральном, и на региональном уровнях довольно амбициозные задачи. Напомним, что регион не впервые пытается подобрать комплекс мер для улучшения демографической ситуации. В 2023 году вышло Постановление Правительства Нижегородской области "Об утверждении региональной программы "Повышение рождаемости в Нижегородской области, поддержка семей с детьми (2023—2025 годы)", которая предусматривала формирование позитивных просемейных ценностей у молодежи, содействие ведению физически и нравственно здорового образа жизни, развитие мер поддержки семей (в том числе многодетных), улучшение системы здравоохранения, а также создание привлекательных для улучшения рождаемости социально-экономических условий.

Решение проблем в области демографии, без преуменьшения, носит стратегический характер и для страны, и для региона. По данным на 2023 год нижегородцев в возрасте от 0 до 29 лет было в полтора раза меньше нижегородцев в возрасте от 30 до 44 лет. То есть даже на уровне цифр невооруженным глазом видно, что крайне трудно без привлечения мигрантов будет заместить спустя определенное время наиболее трудоспособную группу населения, но заместительная миграция - это явно не наш путь. Также необходимо учесть, что именно за счет трудоспособного молодого и здорового населения можно обеспечивать лидерство региона в рейтингах научно-технологического развития, материального благополучия населения и т.д. Меры, предложенные нижегородскими властями в уходящем году, безусловно, должны будут способствовать улучшению ситуации".