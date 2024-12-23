Глеб Никитин рассказал о проделанной работе нижегородцами на побережье Черного моря Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о проделанной работе нижегородцами по очистке побережья Черного моря.

"За неделю нижегородцы проделали огромную работу на побережье Черного моря. Дорожники организовали грунтовую дорогу и подготовили основание для укладки плит, чтобы самосвалы быстрее вывозили мешки со смесью песка и нефтепродуктов. Из региона доставили груз с расходниками и инструментом - лопаты, мешки, перчатки и респираторы. Наша команда вывезла несколько тысяч тонн загрязненных масс", - написал глава региона.

Он также добавил, что на этом в 2024 году нижегородцы завершают свою миссию в Анапе, но готовы и далее прийти на помощь и продолжить работу, если такой запрос будет от местных властей (до сих пор такого запроса не поступало).

"По-прежнему работают наши волонтеры вместе с местным штабом #МЫВМЕСТЕ: они очищают побережье, выдают другим активистам средства индивидуальной защиты, участвуют в спасении птиц и животных. Наши добровольцы продолжат свои выезды", - сказал губернатор.