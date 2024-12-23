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Общество

Председатель СУ ДУМ НО получил предостережение прокуратуры из-за высказываний о многоженстве

28 декабря 2024 19:49  [129] Общество

Председатели советов улемов Духовного управления мусульман РФ в Нижегородской и Свердловской областях, а также главред столичного издательства "Медина" получили прокурорские предостережения из-за высказываний о многоженстве.

По поручению Генпрокуратуры России вынесены предостережения прокуратурой Нижегородской области - в адрес председателя Совета улемов ДУМ Нижегородской области Мунира Беюсова, прокуратурой Свердловской области - в адрес председателя ДУМ Свердловской области Артура Мухутдинова.

Также столичная прокуратура предостерегла главного редактора издательского дома "Медина".

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации установлено, что рядом религиозных деятелей Поволжья и Урала распространяются высказывания, поддерживающие и обосновывающие правильность богословского заключения Совета улемов Духовного управления мусульман "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России", разрешающего многоженство", - сказал источник в надзорном ведомстве.

Предостережения были вынесены с целью "предупреждения возможных правонарушений".

Напомним, в начале недели Генпрокуратура РФ внесла представление председателю Духовного управления мусульман России из-за богословского заключения, допускающего многоженство.

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Теги:
Прокуратура Религия
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