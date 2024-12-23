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Общество

Нижегородским водителям напомнили об ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде

29 декабря 2024 09:15  [63] Общество

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области напоминает водителям об административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.

В преддверии новогодних праздников региональный Минтранс призывает водителей к ответственному проведению длительных выходных. В этот период, согласно статистике,  число подобных нарушений возрастает. Нетрезвый водитель представляет собой угрозу для всех участников дорожного движения. Специалисты советуют автомобилистам при возвращении домой после новогоднего застолья пользоваться услугами такси или общественным транспортом. 

Контроль за соблюдением Правил дорожного движения отнесен к компетенции Госавтоинспекции. Также на дорогах областного центра действуют комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, которые, в первую очередь, выявляют нарушителей скоростного режима. Помните, что зимняя дорога непредсказуема. Следует выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и дорожной обстановке.

Кроме того, с 1 января 2025 года возрастут штрафы за нарушение Правил дорожного движения. В данный момент за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей. С нового года штраф возрастет до 45 000 рублей. Превышение скоростного режима от 20 до 40 км/ч теперь обойдется в 750 рублей (сейчас 500 рублей).

Ранее сообщалось, что рейд по выявлению нетрезвых водителей пройдет в Нижнем Новгороде с 28 декабря по 8 января.

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Теги:
ГИБДД Транспорт
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