Нижегородские инвесторы приняли участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний" Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Нижегородские инвесторы приняли участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний".

Более 40 шаров с желаниями юных нижегородцев из Первого санаторного детского дома сняли с елки инвесторы и представители Корпорации развития Нижегородской области и правительства в ходе встречи, посвященной инвестиционным итогам года. Подарки были переданы воспитанникам учреждения 28 декабря.

Ребята пожелали в качестве подарков развивающие игры, электросамокат, различные гаджеты, моноблок, компьютерный стол, ролики, лыжи и многое другое.

"Радует социальная ответственность наших инвесторов, делающих значительный вклад в экономику Нижегородской области, не забывая при этом и о маленьких нижегородцах", - сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин принял участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний".