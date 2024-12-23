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Общество

Нижегородские инвесторы приняли участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний"

29 декабря 2024 10:09  [116] Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Нижегородские инвесторы приняли участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний".

Более 40 шаров с желаниями юных нижегородцев из Первого санаторного детского дома сняли с елки инвесторы и представители Корпорации развития Нижегородской области и правительства в ходе встречи, посвященной инвестиционным итогам года. Подарки были переданы воспитанникам учреждения 28 декабря.

Ребята пожелали в качестве подарков развивающие игры, электросамокат, различные гаджеты, моноблок, компьютерный стол, ролики, лыжи и многое другое.

"Радует социальная ответственность наших инвесторов, делающих значительный вклад в экономику Нижегородской области, не забывая при этом и о маленьких нижегородцах", - сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин принял участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний".

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Теги:
Ёлка желаний
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