Более 15 тысяч нижегородцев и туристов посетили исторические пространства "Миллионки" в 2024 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 15 тысяч нижегородцев и гостей города посетили исторические пространства нижегородской "Миллионки" в 2024 году. Мероприятия проходили на базе туристско-информационного центра на улице Кожевенной,10. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

Перед Новым 2025 годом на ул. Кожевенной для нижегородцев и гостей города стартовала праздничная акция "Елки на Миллионке", участниками которой стали иностранные студенты, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также дети участников СВО. Одна из таких иммерсионных экскурсий прошла для китайских студентов Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки.

Иностранные гости смогли познакомиться с историей создания Горьковской елки, начало которой положено 125 лет назад, попить из тульского самовара чай с пряниками, пирогами, «журавликами» и блинами, попробовать яблоки в сиропе. На другой исторической локации участники акции спели русские народные песни, поводили хороводы и поиграли в старинные русские игры. В экспозиции "Ночлежная квартира" китайским студентам рассказали про быт нижегородских босяков начала прошлого века. Завершилась экскурсия веселым хороводом с главными новогодними персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой.

"Улица Кожевенная стала популярным местом посещения у нижегородцев и гостей города, на ней прошло более 70 мероприятий, в том числе с участием жителей городов-побратимов Нижнего Новгорода. В рамках акции "Елки на Миллионке" иммерсивные экскурсии прошли для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей участников СВО, а также для иностранных студентов Нижегородской консерватории. Экскурсионные маршруты включают посещение иммерсивного театра, арт-пространства и демонстрационного зала ночлежной квартиры. Такие мероприятия особо интересны для детской и юношеской аудитории", – отметил директор городского департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин.

Ранее сообщалось, что арт-пространство для туристов открылось на улице Кожевенной в Нижнем Новгороде.