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Культура и отдых

Поезд Деда Мороза прибыл в Нижний Новгород 29 декабря

29 декабря 2024 12:38  [3] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Нижний Новгород утром 29 декабря на станцию "Сортировочная", сообщает pravda-nn.ru.

Праздничный состав приветствовали нижегородцы.

В составе поезда представлены вагоны с интерактивной программой: "Резиденция Деда Мороза", "Сказочная деревня", а также сувенирная лавка. Поезд пробудет на станции до 15.00, а затем отправится дальше в свое новогоднее путешествие по стране.

Ранее сообщалось что Дед Мороз-полицейский и Снегурочка поздравили автолюбителей Нижнего Новгорода.

 

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Теги:
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