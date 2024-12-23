Поезд Деда Мороза прибыл в Нижний Новгород 29 декабря Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Поезд Деда Мороза прибыл в Нижний Новгород утром 29 декабря на станцию "Сортировочная", сообщает pravda-nn.ru.

Праздничный состав приветствовали нижегородцы.

В составе поезда представлены вагоны с интерактивной программой: "Резиденция Деда Мороза", "Сказочная деревня", а также сувенирная лавка. Поезд пробудет на станции до 15.00, а затем отправится дальше в свое новогоднее путешествие по стране.

Ранее сообщалось что Дед Мороз-полицейский и Снегурочка поздравили автолюбителей Нижнего Новгорода.