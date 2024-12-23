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Общество

Движение транспорта запустили по новому путепроводу в Сергаче

29 декабря 2024 13:04  [115] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Движение по новому путепроводу через железную дорогу в Сергаче Нижегородской области разрешила рабочая комиссия. Объект построен по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Путепровод находится на дороге Работки - Порецкое, которая соединяет Кстовский, Большемурашкинский, Сергачский, Краснооктябрьский и Сеченовский муниципальные округа. Она важна не только для регионального сообщения, но и для автомобилистов, которые направляются через юг Нижегородской области в Чувашию и другие регионы.

"Из-за ненормативного состояния конструкций путепровода, было принято решение провести его капитальный ремонт. Однако в процессе разработки проектной документации, при обследовании путепровода и дополнительных геологических изысканиях, было установлено, что сооружение находится в аварийном состоянии и подлежит демонтажу. Мы не могли допустить трагедии", - пояснил заместитель директора Главного управления автомобильных дорог Андрей Лежнин.

Длина путепровода составляет 58,8 метра, подходов к нему - 201,2 метра. По контракту на строительство объекта также было выполнено переустройство железнодорожных коммуникаций; установлен бортовой камень с водосбросными лотками на откосах; для безопасности движения автомобильного транспорта установлено барьерное ограждение и нанесена разметку на новом асфальтобетонном покрытии проезжей части.

Напомним, что две недели назад было открыто движение по новому мосту через р. Урга на границе Спасского и Воротынского муниципальных округов Нижегородской области. Он уже взят на обслуживание подрядной организацией, отвечающей за содержание сооружения.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России", "Модернизация пассажирского транспорта в агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".

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Теги:
Дороги Нацпроект Сергач
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