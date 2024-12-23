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Общество

Нижегородское отделение движения "Отцы России" отправило три партии груза бойцам СВО

29 декабря 2024 15:31  [76] Общество

Фото: НРО "Отцы России"

Региональное отделение Всероссийского общественного движения "Отцы России" в Нижегородской области завершило отправку трех групп гуманитарного груза, предназначенного для военнослужащих СВО, которые стойко продолжают отстаивать честь и безопасность нашей Родины. Каждая группа грузов была тщательно сформирована с учетом потребностей бойцов на передовой и включает в себя разнообразные товары, необходимые для комфортной жизни и эффективной работы в сложных условиях.

"От души хотим поблагодарить всех участников, вовлеченных в процесс гуманитарной помощи: от сбора и сортировки грузов до их доставки непосредственно в руки наших военнослужащих. Особые слова благодарности - нашим героям, бойцам, которые сражаются за родную страну. Вы — наша гордость, и мы делаем всё возможное, чтобы поддержать вас в вашем благородном деле. Уверены, что вместе мы преодолеем все трудности и добьемся победы", - отметил председатель отделения движения "Отцы России" в Нижегородской области Дмитрий Исаев.

В первой партии гумпомощи были отправлены компрессор, две болгарки и дизельная тепловая пушка, которые помогут в ремонте и обслуживании техники, а также сварочные аппараты, комплект рабочих костюмов и множество необходимых инструментов, таких как электродрели и фонари.

Во втором гумконвое - теплые вещи, средства гигиены и бытовые принадлежности, которые необходимы нашим бойцам в условиях фронта, а также запчасти к автомобилям, которые позволят поддерживать технику в исправном состоянии. Кроме того, были отправлены медикаменты и домашние заготовки. Весомая часть этого груза была направлена в детский дом пограничной территории.

В третьей партии бойцам СВО передали комплекты зимней одежды и рукавиц, хозяйственные наборы, в которые вошли канистры, топоры и молотки. А технические средства, включая антенны, видеорегистраторы и рации, помогут обеспечивать качественную связь и наблюдение на передовой.

Ранее сообщалось, что волонтёрский центр Нижегородской области отправил 4 тонны гумпомощи бойцам СВО.

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Теги:
гуманитарная помощь СВО
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