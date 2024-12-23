Новогоднее световое шоу с 29 декабря по 7 января покажут на Дмитриевской башне Нижегородского кремля Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

На внутренней стороне Дмитриевской башни Нижегородского кремля с 29 декабря по 7 января будет транслироваться Новогоднее световое шоу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Инсталляция – это уникальная сказка волшебного мира, в котором Солнце и Месяц, превратившись в симпатичных персонажей, творят чудеса и приносят на Землю Новый год. Семиминутное анимированное шоу перенесет зрителей в Лунный город и Дворец Рассвета, в которых живут маленькие Солнышко и Месяц. Их королевства совсем разные: в мире Луны всегда царит ночь, светят звезды, а в зимнем лесу обитают ожившие снежинки. Месяц зажигает огоньки в ночном праздничном городе и готовит красивые подарки изо льда и света. А вот во дворце Лета царит тепло и распускаются цветы, там Солнце собирает подарки из пушистых облаков и солнечных зайчиков. Один раз в год Солнце и Месяц встречаются и запускают большие волшебные часы - солнечный и лунный круг движения по небу. Когда часы бьют 12, наступает Новый год, и все люди на планете получают в подарок исполнение своих заветных желаний.

С другой стороны Дмитриевской башни, выходящей на улицу Варварскую и площадь Минина, будут демонстрироваться анимированные новогодние заставки, создавая праздничное настроение для всех.

Световое представление будет транслироваться ежедневно с 29 декабря по 7 января с 17.00 до 2.00.