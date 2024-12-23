Более 207 тысяч граждан стали пользователями "Карты жителя Нижегородской области" к началу 2025 года Общество

Более 207 тысяч граждан стали пользователями "Карты жителя Нижегородской области" к началу 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2024 году мы перезагрузили проект "Карта жителя". Первыми в стране запустили виртуальную "Карту жителя", благодаря которой более удобным стал самый популярный сервис — транспортный проездной. Собрали в едином пространстве все доступные для нижегородцев льготы – очень удобный раздел, потому что граждане не всегда знают, на какие льготы они имеют право претендовать. Проект приобрел новых партнеров среди крупнейших банков страны, а также укрепил отношения с действующими партнерами. Развитие портала "Карта жителя" будет продолжена и в 2025 году", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

За минувший год для пользователей также обновлена навигация портала, доработаны сервисы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

"С первого квартала 2025 года можно будет подать заявление на выпуск "Карты жителя" с банковским приложением в любом удобном для нижегородцев отделении МФЦ. Специалисты многофункционального центра смогут при необходимости помочь заявителю с регистрацией на портале. Напомню, что вход на портал и в мобильное приложение осуществляется через "Госуслуги", - сказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

В последней версии приложения доступны функции для родителей по управлению "Картой школьника", передача показаний приборов учета в разделе "ЖКУ", отслеживание ранее оплаченных квитанций. Эти функции также есть и на официальном портале проекта: nn-card.ru.

"Также благодаря "Карте жителя", в том числе виртуальной, нижегородцы, имеющие льготы, смогут пройти на каток на Нижегородской ярмарке без предъявления дополнительных документов, подтверждающих их право на скидку. Такая же система действует и при покупке билета на нижегородский фуникулер", - сообщил директор ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики" Виталий Климашов.

Более подробная информация — на портале проекта или в мобильном приложении, которое доступно для смартфонов на площадках Android, RuStore и iOS.

Напомним, что развитие цифровых сервисов — одна из ключевых задач нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. С 2025 года в России начинает действовать новый нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства".