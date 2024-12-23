Праздники "Новый год в каждый двор" с 26 декабря по 8 января
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Региональные выплаты на рождение и воспитание детей
Сокращение количества документов для записи в детский сад
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 декабря 2024 17:23  [30] Специалисты напомнили нижегородцам о правилах безопасности по использованию газовых приборов
29 декабря 2024 16:54  [94] Более 207 тысяч граждан стали пользователями "Карты жителя Нижегородской области" к началу 2025 года
29 декабря 2024 15:31  [144] Нижегородское отделение движения "Отцы России" отправило три партии груза бойцам СВО
29 декабря 2024 14:22  [153] Новогоднее световое шоу с 29 декабря по 7 января покажут на Дмитриевской башне Нижегородского кремля
29 декабря 2024 13:04  [180] Движение транспорта запустили по новому путепроводу в Сергаче
29 декабря 2024 12:24  [210] Более 15 тысяч нижегородцев и туристов посетили исторические пространства "Миллионки" в 2024 году
29 декабря 2024 11:05  [213] Нижегородский врач-нарколог накануне новогодних праздников напомнил о вреде алкоголя
29 декабря 2024 10:09  [235] Нижегородские инвесторы приняли участие во Всероссийской акции "Ёлка желаний"
29 декабря 2024 09:15  [250] Нижегородским водителям напомнили об ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде
28 декабря 2024 19:49  [404] Председатель СУ ДУМ НО получил предостережение прокуратуры из-за высказываний о многоженстве
Общество

Более 207 тысяч граждан стали пользователями "Карты жителя Нижегородской области" к началу 2025 года

29 декабря 2024 16:54  [94] Общество

Более 207 тысяч граждан стали пользователями "Карты жителя Нижегородской области" к началу 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2024 году мы перезагрузили проект "Карта жителя". Первыми в стране запустили виртуальную "Карту жителя", благодаря которой более удобным стал самый популярный сервис — транспортный проездной. Собрали в едином пространстве все доступные для нижегородцев льготы – очень удобный раздел, потому что граждане не всегда знают, на какие льготы они имеют право претендовать. Проект приобрел новых партнеров среди крупнейших банков страны, а также укрепил отношения с действующими партнерами. Развитие портала "Карта жителя" будет продолжена и в 2025 году", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

За минувший год для пользователей также обновлена навигация портала, доработаны сервисы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

"С первого квартала 2025 года можно будет подать заявление на выпуск "Карты жителя" с банковским приложением в любом удобном для нижегородцев отделении МФЦ. Специалисты многофункционального центра смогут при необходимости помочь заявителю с регистрацией на портале. Напомню, что вход на портал и в мобильное приложение осуществляется через "Госуслуги", - сказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

В последней версии приложения доступны функции для родителей по управлению "Картой школьника", передача показаний приборов учета в разделе "ЖКУ", отслеживание ранее оплаченных квитанций. Эти функции также есть и на официальном портале проекта: nn-card.ru.

"Также благодаря "Карте жителя", в том числе виртуальной, нижегородцы, имеющие льготы, смогут пройти на каток на Нижегородской ярмарке без предъявления дополнительных документов, подтверждающих их право на скидку. Такая же система действует и при покупке билета на нижегородский фуникулер", - сообщил директор ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики" Виталий Климашов.

Более подробная информация — на портале проекта или в мобильном приложении, которое доступно для смартфонов на площадках Android, RuStore и iOS.

Напомним, что развитие цифровых сервисов — одна из ключевых задач нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. С 2025 года в России начинает действовать новый нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги Егор Поляков Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph