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Общество

Евгений Люлин: "Профессия журналиста требует таланта, неравнодушия и готовности нести ответ за каждое слово"

13 января 2025 09:45  [87] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем российской печати.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем российской печати!

Более трехсот лет тому назад, 13 января 1703 года, по указу Петра I вышла в свет первая российская газета, началась история отечественной периодической прессы. Сегодня тысячи газет и интернет-изданий помогают нам ориентироваться в потоке информации, разоблачают фейки, поднимают злободневные темы, способствуют решению проблем людей. 

Профессия журналиста требует таланта, неравнодушия и готовности нести ответ за каждое слово. Особенно сегодня. Военные корреспонденты работают в зоне СВО, пишут о героизме солдат и офицеров. Выполняя свой гражданский и нравственный долг, они проявляют огромное мужество.

Хочу сказать слова признательности и благодарности работникам российской печати – за вашу верность избранному делу, профессионализм, ответственность и неравнодушие. Желаю вам огромных творческих успехов, признания читательской и зрительской аудитории!", - сказал председатель нижегородского Заксобрания.

 

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание СМИ
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