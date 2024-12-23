Молодые инженеры АПЗ стали участниками заводской мотивационной программы Общество

Очередная группа молодых инженеров АО "АПЗ" стала участниками заводской мотивационной программы закрепления кадров. По сложившейся традиции первые сертификаты номиналом 60000 рублей двенадцати новым участникам программы в торжественной обстановке вручил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин.

Для тех, кто впервые стал обладателем сертификата, это событие – важное в трудовой жизни на АПЗ.

Инженер-конструктор отдела главного металлурга Олеся Горячева трудится на предприятии с 2013 года. Участвовала в освоении перспективных изделий, проектировала формы литья по выплавляемым моделям. С 2017 по 2021-й преподавала дисциплину "Компьютерная и инженерная графика" студентам АПК и была председателем экзаменационной комиссии. Сейчас занимается проектированием форм методом 3D-печати.

"За профессиональный рост я благодарна главному металлургу Игорю Юрьевичу Каравашкину и начальнику КБ литейной оснастки Николаю Александровичу Помелову; за поддержку и наставничество – конструктору Наталье Викторовне Печкориной, – говорит Олеся Андреевна. – Программа – хорошее подспорье для молодых специалистов, она стимулирует работать больше и лучше, стремиться к совершенству".

Инженер-конструктор ОГК Надежда Назарова трудится на АПЗ с 2016 года. Занимается проектированием КД на пульты, жгуты и установки для проверки изделий серийного производства. Сегодня она сама уже наставник молодых конструкторов.

Среди тех, кто получил последний, седьмой, сертификат – начальник КБ-8 Дмитрий Макарычев.

"Летом будет 10 лет как я приборостроитель. Начинал рядовым инженером под руководством заместителя главного конструктора Николая Ивановича Родионова, а сегодня уже возглавляю КБ. Участие в мотивационной программе – это почетно. Она позволяет чувствовать себя важным и ценным для предприятия", - отметил он.

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Александр Барыкин