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Общество

Молодые инженеры АПЗ стали участниками заводской мотивационной программы

02 января 2025 17:15  [76] Общество

Очередная группа молодых инженеров АО "АПЗ" стала участниками заводской мотивационной программы закрепления кадров. По сложившейся традиции первые сертификаты номиналом 60000 рублей двенадцати новым участникам программы в торжественной обстановке вручил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин.

Для тех, кто впервые стал обладателем сертификата, это событие – важное в трудовой жизни на АПЗ. 

Инженер-конструктор отдела главного металлурга Олеся Горячева трудится на предприятии с 2013 года. Участвовала в освоении перспективных изделий, проектировала формы литья по выплавляемым моделям. С 2017 по 2021-й преподавала дисциплину "Компьютерная и инженерная графика" студентам АПК и была председателем экзаменационной комиссии. Сейчас занимается проектированием форм методом 3D-печати.

"За профессиональный рост я благодарна главному металлургу Игорю Юрьевичу Каравашкину и начальнику КБ литейной оснастки Николаю Александровичу Помелову; за поддержку и наставничество – конструктору Наталье Викторовне Печкориной, – говорит Олеся Андреевна. – Программа – хорошее подспорье для молодых специалистов, она стимулирует работать больше и лучше, стремиться к совершенству".

Инженер-конструктор ОГК Надежда Назарова трудится на АПЗ с 2016 года. Занимается проектированием КД на пульты, жгуты и установки для проверки изделий серийного производства. Сегодня она сама уже наставник молодых конструкторов. 

Среди тех, кто получил последний, седьмой, сертификат – начальник КБ-8 Дмитрий Макарычев.

"Летом будет 10 лет как я приборостроитель. Начинал рядовым инженером под руководством заместителя главного конструктора Николая Ивановича Родионова, а сегодня уже возглавляю КБ. Участие в мотивационной программе – это почетно. Она позволяет чувствовать себя важным и ценным для предприятия", - отметил он.

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Александр Барыкин

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Теги:
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