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Общество

Почти 19 тысяч новых пользователей присоединились к приложению "Мой Нижний Новгород" в этом году

29 декабря 2024 18:50  [3] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти 19 тыс. новых пользователей присоединились к приложению "Мой Нижний Новгород" в этом году. В настоящее время в сообществе состоит более 29,5 тыс. пользователей. Об этом сообщили в городском департаменте цифровой трансформации.

По словам директора департамента Марата Фатхуллина, приложение стало незаменимым инструментом для решения городских вопросов и взаимодействия с администрацией.

"Приложение "Мой Нижний Новгород" – это удобный и надёжный сервис, помогающий быть в курсе событий и взаимодействовать с городскими службами. Этот год был насыщенным и продуктивным – вместе с жителями Аналитический центр города в 2024 году создал 9 новых сервисов, которые помогают решать важные вопросы и находить нужную информацию: от сообщений до афиши. Самыми популярными функциями сообщества стали "Обращения", "Мой дом" и "Афиша". Только через сервис «Общение с городом» поступили 815 сообщений от жителей, которые помогли улучшить городскую среду и сделать жизнь комфортнее", – поделился Марат Фатхуллин.

Он также добавил, что за год приложение зафиксировало более 128 тыс. взаимодействий – это в среднем 350 пользователей в день. Уже сейчас разработчики готовят новые функции и улучшения, чтобы сообщество "Мой Нижний Новгород" стало ещё удобнее и полезнее для жителей.  

К приложению можно присоединится на платформе ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что приложение "Госуслуги.Дом" используют более 172 тысяч нижегородцев.

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Теги:
IT Технологии
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