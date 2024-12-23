Полиция проводит проверку из-за взрыва петарды в ТЦ "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Согласно информации, ЧП произошло вечером 29 декабря.
В результате инцидента травму руки получил подросток. Он госпитализирован в медучреждение. На месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что нижегородца задержали за нелегальный оборот взрывчатки.
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