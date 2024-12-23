Проблемный дом на Генкиной достроили в Нижнем Новгороде
Региональные выплаты на рождение и воспитание детей
Схема движения изменилась на перекрёстке Гагарина-Тропинина
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
30 декабря 2024 09:29  [125] Нижегородка попала в ДТП в Таиланде и находится в тяжёлом состоянии
29 декабря 2024 18:07  [564] Полиция проводит проверку из-за взрыва петарды в ТЦ "Седьмое небо"
28 декабря 2024 09:51  [526] Нижегородка потратила более 1,7 млн рублей на "замену электросчетчика"
27 декабря 2024 15:49  [594] Почти 19% краж в Нижегородской области в этом году совершили при помощи IT-технологий
26 декабря 2024 14:28  [572] Житель Выксы обвиняется в коммерческом подкупе сотрудника металлургического завода
26 декабря 2024 10:15  [606] Сормовичка осталась без квартиры после телефонного общения с мошенниками
25 декабря 2024 09:40  [493] Более 33 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам на прошедшей неделе
24 декабря 2024 08:37  [604] Вор проник в квартиру пожилого нижегородца под видом дезинфектора
22 декабря 2024 19:02  [511] Мошенники начали красть личные данные после ограничения доступа к Viber
21 декабря 2024 17:45  [998] Женщина пострадала на пожаре на улице Бекетова в Нижнем Новгороде
Происшествия

Нижегородка попала в ДТП в Таиланде и находится в тяжёлом состоянии

30 декабря 2024 09:29  [125] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Светлана Хорева из Нижнего Новгорода находится в одной из больниц таиландского Пхукета в тяжёлом состоянии после ДТП. Об этом сообщает РИА "Новости".

Семейная пара приехала в Таиланд на отдых. ЧП случилось неделю назад. Как рассказал супруг Светланы, они ехали на мопеде и выполняли поворот, когда их задел попутный автокран. Стальная балка, закреплённая на спецтехнике, вонзилась в бедро женщины, прошила её насквозь и упала, оставшись в ноге.

Муж женщины также пострадал от столкновения: у него оказались почти срезаны два пальца правой руки, но до приезда "скорой" он руками сжимал жене ногу выше рваной раны, чтобы минимизировать кровотечение.

"С места аварии нас "скорая" привезла в больницу района Тхаланг, но там врачи, оказав первую помощь и обработав раны, сразу сказали, что спасти ногу в их больнице невозможно, это можно сделать только в частной больнице Bangkok Phuket Hospital, где есть нужное оборудование, но для этого надо либо активизировать страховку, либо заплатить 400 тысяч таиландских бат депозита", - рассказал Евгений Хорев РИА "Новости".

Страховая компания полностью оплатила сумму страхового покрытия - 50 тысяч евро (1,7 млн таиландских бат, или около 5,1 млн рублей). Этих средств хватило на первые неотложные операции - пересадку вен и артерий, а также мышечных тканей, соединение штырями сломанных костей.

Россиянам выставили новый счёт на последующие операции и лечение - порядка 8,8 млн рублей.

"Врачи хорошие, высококвалифицированные, и работают профессионально и с полной отдачей, но сам характер ранений таков, что необходимо сложное хирургическое вмешательство и дорогостоящие лечебные процедуры", - рассказал супруг пострадавшей.

При этом полиция Пхукета пока не смогла определить виновную сторону в ДТП. Мужчине предстоит допрос, в котором будет участвовать русско-тайский переводчик.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph