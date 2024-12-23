Нижегородка попала в ДТП в Таиланде и находится в тяжёлом состоянии Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Светлана Хорева из Нижнего Новгорода находится в одной из больниц таиландского Пхукета в тяжёлом состоянии после ДТП. Об этом сообщает РИА "Новости".

Семейная пара приехала в Таиланд на отдых. ЧП случилось неделю назад. Как рассказал супруг Светланы, они ехали на мопеде и выполняли поворот, когда их задел попутный автокран. Стальная балка, закреплённая на спецтехнике, вонзилась в бедро женщины, прошила её насквозь и упала, оставшись в ноге.

Муж женщины также пострадал от столкновения: у него оказались почти срезаны два пальца правой руки, но до приезда "скорой" он руками сжимал жене ногу выше рваной раны, чтобы минимизировать кровотечение.

"С места аварии нас "скорая" привезла в больницу района Тхаланг, но там врачи, оказав первую помощь и обработав раны, сразу сказали, что спасти ногу в их больнице невозможно, это можно сделать только в частной больнице Bangkok Phuket Hospital, где есть нужное оборудование, но для этого надо либо активизировать страховку, либо заплатить 400 тысяч таиландских бат депозита", - рассказал Евгений Хорев РИА "Новости".

Страховая компания полностью оплатила сумму страхового покрытия - 50 тысяч евро (1,7 млн таиландских бат, или около 5,1 млн рублей). Этих средств хватило на первые неотложные операции - пересадку вен и артерий, а также мышечных тканей, соединение штырями сломанных костей.

Россиянам выставили новый счёт на последующие операции и лечение - порядка 8,8 млн рублей.

"Врачи хорошие, высококвалифицированные, и работают профессионально и с полной отдачей, но сам характер ранений таков, что необходимо сложное хирургическое вмешательство и дорогостоящие лечебные процедуры", - рассказал супруг пострадавшей.

При этом полиция Пхукета пока не смогла определить виновную сторону в ДТП. Мужчине предстоит допрос, в котором будет участвовать русско-тайский переводчик.