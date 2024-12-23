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Общество

Дети из Луганской и Донецкой народных республик получили новогодние подарки из Нижнего Новгорода

30 декабря 2024 16:29  [95] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Более 1,5 тысячи новогодних сладких подарков передали нижегородцы для детей из социальных учреждений Донецкой и Луганской народных республик. Вместе с этим ребята получили игрушки и различные наборы для творчества.

Как рассказали в пресс-службе регионального отделения партии, эта поездка объединила большое количество неравнодушных людей, которые хотели подарить праздник детям, особенно нуждающимся в поддержке. В сборе груза приняли участие предприниматели, представители разных национальностей и общественных организаций, районные администрации и местные отделения партии, а также просто неравнодушные жители.

"Для нас самым главным было сделать ребятишкам сюрприз перед Новым годом. Посетили Донецк, Харцызск, Зугрес, Иловайск, Мариуполь…Нам было важно отработать адресно, поэтому каждый ребенок получил свой подарок лично в руки. Мы работаем для того, чтобы жители освобожденных регионов ни в чем не нуждались, а дети получили такой же праздник, как и все остальные на большой земле", - поделился один из организаторов поездки Александр Тумашов.

"Равнодушных действительно не было. Например, жители Ленинского района собрали большое количество предметов для детского творчества и хобби: алмазные мозаики, глину для лепки, наборы для рисования и многое другое. У всех должен быть праздник. Мы верим в чудо и волшебство, и хотим им поделиться", - отметил командир конвоя Юрий Модин.

Гости подготовили для ребят праздничную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой, традиционными играми и подарками.

"Впереди самый теплый и волшебный праздник. Все мы, независимо от возраста, ждем чуда. В первую очередь, конечно, нам хотелось порадовать детей, которые по разным причинам оказались в сложной ситуации. Эмоции просто накрывают, когда ты видишь эти детские глаза, которые начинают светиться от счастья, взрослых, которые с ними работают, и радуются вместе с ребятами в такие моменты. Чужих детей не бывает. А для меня как для мамы, как для педагога очень важно было подарить им внимание и заботу", - сказала депутат городской Думы Нижнего Новгорода Оксана Смолина, которая выступила в роли Снегурочки.

Гостям из Нижегородской области удалось поздравить с наступающим Новым годом детей Зугрэсской специальной школы-интерната № 31, реабилитационного центра города Харцызска, воспитанников детского сада "Теремок" в городе Иловайск, а также поддержать тех, кто в силу жизненных обстоятельств проживает в ПВР города Зугрэса.

"В эти предновогодние дни мы принимали наших друзей из Нижнего Новгорода. Они поздравили деток, подготовили интересное представление, подарки – просто сделали наших ребят счастливыми! Мы очень благодарны за такие благотворительные акции. Для нас самое главное видеть радость на лицах ребят, поэтому от всего сердца большое человеческое спасибо всем, кто причастен", - подчеркнула заместитель директора Харцызского детского социального центра Елена Полос.

Доставили из Нижегородской области и новогодний гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Бойцам были отправлены мотоциклы, дизельный генератор, дроны, рации, продукты питания, медикаменты и обмундирование.

"В этот раз в зону СВО мы доставляем все самое необходимое для наших бойцов. Всем нижегородцам – большое спасибо за активное участие в сборе груза. Мы продолжим поддерживать наших солдат. Уверена, совместными усилиями мы приблизим нашу Победу!" - сказала заместитель главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Мария Крендясева.

По словам представителей национальных общин, работа по организации помощи военнослужащим ведется регулярно.

"Наша помощь для бойцов имеет огромное значение. Увидеть своих родных нижегородцев, просто пообщаться, поговорить, передать привет – это самое дорогое", - заявил председатель региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Нижегородской области Магамед Ахмедов, регулярно участвующий в доставке гуманитарных грузов в зону СВО.

"Вместе с гуманитарной помощью мы посылаем нашим бойцам частичку любви и тепла. Желаем им всем вернуться домой с Победой. Мы их очень ждем!" - добавила представитель нижегородского сообщества цыган Елена Лазаренко.

Напомним, в Нижнем Новгороде по вопросам сбора гуманитарной помощи можно обратиться в волонтерский центр по тел. +7 (967) 712-16-96 или АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" по тел. +7 (950) 611-06-83. А также в Штаб общественной поддержки по тел. 8 (831) 435-13-81.

Отметим, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто остался на территориях освобожденных регионов, и жителям приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.

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Теги:
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