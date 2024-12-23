Более 18 тысяч браков заключено в Нижегородской области в 2024 году Общество

Фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области

В Нижегородском Доме бракосочетания накануне состоялась заключительная, предновогодняя свадебная церемония. В самом конце года в брак вступили семь пар нижегородцев.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ЗАГС Нижегородской области, в ходе торжественной церемонии молодожёны загадали желания и украсили новогоднюю ёлку в центральном зале Дома бракосочетания.

Поздравить брачующихся пришли Дед Мороз и Снегурочка с подарками.

В церемонии также приняли участие супруги Николай и Ирина Игушевы, которые были участниками открытия Года семьи на Всероссийском форуме "Родные-любимые" на ВДНХ. Они передали каждой паре огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России", который хранился в Нижегородском Доме бракосочетания.

Согласно информации, предоставленной ГУ ЗАГС, всего за 2024 год органы ЗАГС Нижегородской области зарегистрировали более 18 тысяч браков. Свадебный рекорд года установлен 24 августа: в этот день с "красивой" датой прошло 294 свадьбы.

А на 2025 год подано уже почти 4,8 тысячи заявлений о регистрации брака.