Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
Сокращение количества документов для записи в детский сад
Региональные выплаты на рождение и воспитание детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2024 14:24  [83] Более 18 тысяч браков заключено в Нижегородской области в 2024 году
30 декабря 2024 13:46  [100] Свыше 80 протоколов составлено на "чёрных ассенизаторов" в Нижнем Новгороде в 2024 году
30 декабря 2024 12:27  [125] Нижегородские "Поезда здоровья" приняли более 225 тысяч пациентов за семь лет реализации проекта
30 декабря 2024 11:14  [174] Медики спасли два пальца подростку, взорвавшему петарду в нижегородском ТЦ
30 декабря 2024 10:25  [174] Офтальмолог рассказал о травмах, с которыми нижегородцы обращаются в больницы в новогодние праздники
29 декабря 2024 18:50  [395] Почти 19 тысяч новых пользователей присоединились к приложению "Мой Нижний Новгород" в этом году
29 декабря 2024 17:23  [353] Специалисты напомнили нижегородцам о правилах безопасности по использованию газовых приборов
29 декабря 2024 16:54  [353] Более 207 тысяч граждан стали пользователями "Карты жителя Нижегородской области" к началу 2025 года
29 декабря 2024 15:31  [389] Нижегородское отделение движения "Отцы России" отправило три партии груза бойцам СВО
29 декабря 2024 14:22  [403] Новогоднее световое шоу с 29 декабря по 7 января покажут на Дмитриевской башне Нижегородского кремля
Общество

Более 18 тысяч браков заключено в Нижегородской области в 2024 году

30 декабря 2024 14:24  [83] Общество

Фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области

В Нижегородском Доме бракосочетания накануне состоялась заключительная, предновогодняя свадебная церемония. В самом конце года в брак вступили семь пар нижегородцев.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ЗАГС Нижегородской области, в ходе торжественной церемонии молодожёны загадали желания и украсили новогоднюю ёлку в центральном зале Дома бракосочетания.

Поздравить брачующихся пришли Дед Мороз и Снегурочка с подарками.

В церемонии также приняли участие супруги Николай и Ирина Игушевы, которые были участниками открытия Года семьи на Всероссийском форуме "Родные-любимые" на ВДНХ. Они передали каждой паре огонь Всероссийского семейного очага "Сердце России", который хранился в Нижегородском Доме бракосочетания.

Согласно информации, предоставленной ГУ ЗАГС, всего за 2024 год органы ЗАГС Нижегородской области зарегистрировали более 18 тысяч браков. Свадебный рекорд года установлен 24 августа: в этот день с "красивой" датой прошло 294 свадьбы.

А на 2025 год подано уже почти 4,8 тысячи заявлений о регистрации брака.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЗАГС свадьба
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph