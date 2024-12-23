Нижегородские министры присоединились к Всероссийской акции "Ёлка желаний" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские министры присоединились к Всероссийской акции "Ёлка желаний" и исполнили мечты юных нижегородцев.

Министр кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерина Лебедева сняла с ёлки шар с желанием 11-летнего Григория из города Саров, который мечтал о велосипеде.

"С большим удовольствием принимаю участие в акции "Ёлка желаний" второй год подряд. Дарить подарки всегда приятно, особенно детям, которые с нетерпением ждут Нового года – самого чудесного праздника. С радостью встретилась с Гришей и вручила ему желанный подарок – велосипед. Горящие глаза ребёнка, его живой смех, общение – это настоящее счастье", - сказала Екатерина Лебедева.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин побывал в гостях у 14-летнего Владимира из Шахуньи. Мальчик увлекается спортом, поэтому он захотел получить в подарок велосипед.

Министр здравоохранения Галина Михайлова исполнила мечты сразу двух ребят – 17-летнего Егора и 11-летней Софии. Брат и сестра проживают в одном из населённых пунктов Воскресенского округа. Мальчик занимается спортом, он получил в подарок гантели. Девочка любит не только спорт, но и творчество. Её новогодним подарком стал видеопроектор.

Министр образования и науки Михаил Пучков порадовал 13-летнего Сергея из Арзамаса. Мальчик любит музыку, он также с удовольствием слушает аудиосказки. Именно поэтому его новогодним подарком стала портативная колонка.

"Новый год – это время, когда все мы хотим верить в чудо. Задача взрослых – сделать так, чтобы в этот праздник каждый ребенок был окружен заботой и вниманием, чтобы могли исполниться их заветные мечты. Благодаря акции "Ёлка желаний" мы с коллегами смогли сделать свой небольшой вклад в эту важную миссию. Призываем всех нижегородцев присоединиться к акции и стать для кого-то добрым волшебником", – сказал Андрей Чечерин.