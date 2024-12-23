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Общество

Более 170 обращений поступило в диспетчерскую службу лесного хозяйства Нижегородской области в 2024 году

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фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В диспетчерскую службу лесного хозяйства Нижегородской области по итогам 2024 года поступило 172 обращения от граждан. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

"Зафиксировано 17 обращений по вопросам лесопользования, 14 обращений о возгораниях на территории лесного фонда, 7 звонков о фактах предполагаемых незаконных рубках лесных насаждений, 4 - по захламлению лесных участков бытовым мусором. Для сравнения: за 2023 год в диспетчерскую службу поступило 198 сообщений. Государственные лесные инспекторы министерства оперативно выезжают для осмотра лесных участков. Не все сообщения о лесонарушениях, поступающие на «горячую линию» лесной охраны, подтверждаются, но ведомство отрабатывает каждый сигнал. В ряде случаев именно бдительность граждан и оперативность реагирования способствуют пресечению нарушений лесного законодательства", - рассказали в региональном Минлесхозе.

Диспетчерская служба лесного хозяйства Нижегородской области в круглосуточном режиме принимает, обрабатывает и ведет учет информации о лесных пожарах, оповещает население и противопожарные службы о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, координирует работу по охране лесов от пожаров.

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области призывает при выявлении фактов нарушения лесного законодательства сообщать в региональную диспетчерскую службу по телефону: 8 (831) 430 01 23.

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Теги:
Лесное хозяйство
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