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Политика

Итоги работы Женского движения "Единой России" подвели в Нижнем Новгороде

31 декабря 2024 11:23  [95] Политика
фото: Штаб общественной поддержки Единой России

фото: Штаб общественной поддержки Единой России

Итоги работы Женского движения "Единой России" подвели в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на площадке Штаба общественной поддержки прошел Женский день партпроекта "Женское движение Единой России". Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Как сказал наш президент Владимир Путин, только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии. Сегодня в Женском движении Нижегородской области сотни женщин со всего региона, инициативных, креативных, самых разных профессий и увлечений. А еще это открывающиеся в каждом районе женские клубы при Нижегородском кадровом центре "Работа России", сотни реализованных проектов, связанных с гуманитарной миссией, наставничеством, предпринимательством, здоровьем, обучением, профориентацией подростков, законодательными инициативами. Многими из них уже заинтересовались для внедрения другие регионы Российской Федерации. Например, трек "Моя наставница", проекты по международному сотрудничеству со странами ШОС и БРИКС", - рассказала региональный координатор Женского движения в Нижегородской области, сенатор РФ Ольга Щетинина.

В рамках предновогоднего женского дня в Штабе состоялись тренинги "Семья как внутренняя опора" от Нагорного филиала Нижегородского кадрового центра "Работа России" и "Что делает меня счастливой?" от психолога-консультанта Алёны Молоземовой.
"На одном из тренингов мы рассуждали, что делает женщин счастливыми. Для многих участниц счастье – это когда все ее родные и близкие здоровы, когда есть стабильность, благополучие и гармония в семье, когда есть дом – надежный тыл и опора", - поделилась одна из участниц тренинга Мария.

Также участницы женского дня посетили мастер-класс по домашнему уходу за кожей и макияжу.

"Я провожу уже четвертый мастер-класс в Штабе для девушек и женщин. Рассказываю о базовых вещах, о базовом уходе за кожей. Этому обязательно надо учить девочек еще в школе. Для многих становится открытием, как нужно ухаживать за кожей. Рада, что могу помочь, как правильно следить за красотой. Ведь внешняя красота дает здоровье и внутреннее", - отметила специалист по домашнему уходу за кожей и макияжу Татьяна Гурылева.

А для детей участников СВО прошло новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой и вручением новогодних подарков.

Кроме того, депутат городской Думы города Нижнего Новгорода Татьяна Дружинина провела прием граждан.

Напомним, партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года. Это широкое женское сообщество представителей общественных движений, некоммерческих организаций, депутатов, предпринимателей, волонтеров и активистов. Участницы движения продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, а также для поддержки участников спецоперации и их семей, а также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.

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Теги:
Единая Россия
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