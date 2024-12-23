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Культура и отдых

Победители определены в ежегодной премии губернатора Нижегородской области "Душа России"

31 декабря 2024 12:03  [34] Культура и отдых
фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Стали известны победители ежегодной премии губернатора Нижегородской области "Душа России". Премия присуждается за заслуги в сфере народного художественного творчества. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В течение 2024 года министерство культуры Нижегородской области и Региональное управление культурно-образовательными проектами провели цикл фестивалей, смотров, конкурсов и выставок с целью отбора кандидатов на соискание премии. В результате на конкурс поступило 25 заявок из 20 муниципальных и городских округов региона.

В результате, обладателями премии "Душа России" в номинации "Лучший коллектив самодеятельного художественного творчества" стали пять коллективов: Народный (образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области фольклорный ансамбль "Берегиня" Центра культурного развития г.о.г. Арзамас; Народный (образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области вокальный ансамбль "Наследие" Большеболдинского культурно-досугового центра; Народный (образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области вокальный ансамбль "Праздник" Перевозской централизованной клубной системы; Народный (образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области ансамбль танца "Карамельки" Дворца культуры химиков г.о.г. Дзержинск; Народный (образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области театр Дворца культуры Павловского муниципального округа.

В номинации "Лучший народный мастер самодеятельного декоративно-прикладного и изобразительного искусства" премия присуждена мастеру по ткачеству, руководителю любительского объединения мастерской "Русский дом" поселка Ломовка Марине Кротовой. В номинации "Лучшее юное дарование" премию получила участница студии "ИЗО" Центра ремесел г.о.г. Чкаловск Александра Базина.

В номинации "За заслуги в сохранении и развитии народного художественного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства" премию получила начальник управления культуры и туризма Городецкого муниципального округа Лариса Кафарова.

В номинации "Лучшее клубное учреждение Нижегородской области" премию получили Дворец культуры города Заволжье и Шахунский городской Дворец культуры.

Напомним, что премия губернатора Нижегородской области "Душа России" учреждена в 2001 году в целях усиления государственной поддержки народного творчества, формирования высокого художественного вкуса и эстетических ориентиров в оценке народного творчества и любительского искусства. Ежегодно на конкурсной основе присуждается десять премий в размере 30 тыс. рублей.

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Теги:
культура Награды
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