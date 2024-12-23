Сезон охоты на медведя закрыт в Нижегородской области Общество

фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С 1 января 2025 года в Нижегородской области будет запрещена охота на бурого медведя. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

"Добыча медведя в регионе разрешена в период с 1 апреля по 10 июня, а также с 1 августа по 31 декабря. С 1 января охота на медведя считается незаконной, нарушителям грозит уголовная ответственность в соответствии со ст. 258 УК РФ и выплата возмещения вреда в размере от 180 тыс. рублей до 420 тыс. рублей за одну особь", - рассказали в ведомстве.

По данным госохотмониторинга, на данный момент в Нижегородской области насчитывается 1 448 особей медведя. В прошлом году в регионе обитало 1 347 особей, в 2022 году – 1 318. Больше всего медведей обитает в г.о.г. Бор, Семеновском городском округе, а также в Варнавинском, Ветлужском, Воскресенском, Ковернинском и Краснобаковском муниципальных округах.

Учет медведей проводится в Нижегородской области в течение всего активного периода - со времени выхода зверей из берлог до следующего залегания. В охотничьих угодьях учет численности косолапого довольно точно устанавливается по замерам следов. Специалистами замеряется ширина следа передней лапы. По одинаковым размерам ширины "ладони" определяются (очерчиваются) индивидуальные участки обитания медведя. Площадь одного индивидуального участка может составлять от 2 000 до 3500 га. На территории одного индивидуального участка может быть зарегистрирован только один медведь с определенными размерами ширины "ладони". Если зарегистрирована самка с медвежатами, то фиксируются размеры следов и медведицы, и всех медвежат. Таким образом составляется карта-схема территории охотничьего угодья, на которой обозначаются индивидуальные участки всех учтенных зверей. Количество индивидуальных участков будет являться количеством обитающих взрослых особей.

По словам специалистов по охране объектов животного мира, в охотугодьях регулярно проводятся надзорные мероприятия по предупреждению и пресечению фактов незаконной охоты. В каждом районе работает охотничий инспектор. Кроме того, у охотпользователей, заключивших охотхозяйственные соглашения, охрану охотничьих угодий осуществляют производственные охотничьи инспектора.

Нижегородцев, ставших свидетелями нарушения гражданами правил охоты, просят сообщить об этом в круглосуточную экологическую диспетчерскую службу: 8 (831) 433-22-11, 8 (800) 200-99-25 либо по телефонам межрайонных отделов по охране, контролю и регулированию охотничьих ресурсов, указанным на сайте Минлесхоза в разделе "Территориальные органы".