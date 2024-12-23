Железная дорога, солдатская каска, самокат – нижегородские депутаты исполняют новогодние желания детей Общество

фото: РИК НРО Единой России

В благотворительной акции "Ёлка желаний" участвуют депутаты "Единой России" всех уровней. Об этом сообщили в пресс-службе РИК НРО партии.



Депутат Государственной Думы РФ Наталья Назарова в рамках акции "Ёлка желаний" поздравила пятерых детей, каждый из которых имеет свою уникальную историю.



Маленькая жительница Богородского округа Виктория загадала железную дорогу.



"Обычно такие мечты принадлежат мальчикам, а тут - очаровательная девочка с невероятной мечтой. С огромной радостью подарила ей долгожданную собственную станцию с поездами", - отметила Наталья Назарова.



В Богородском округе депутат также посетила двух братьев - Артёма и Анатолия. Артём, который обожает читать, получил сборник волшебных рассказов Ханса Кристиана Андерсена и долгожданного Гарри Поттера. Анатолий, юнармеец, для него особенный подарок - игрушечный автомат для отработки различных техник и настоящая каска с фронта, переданная из зоны СВО героями из 15-ой мотострелковой дивизии.



"Я надеюсь, что эта каска станет символом мужества и силы для Анатолия", - подчеркнула Наталья Назарова.



Парламентарий вручила подарки еще двум Артёмам из Сосновского округа. У одного из них папа сейчас защищает нашу страну на СВО. Мальчик увлечен баскетболом и рисованием.



"Я постаралась подарить Артёму все, что поможет развить его таланты и увлечения. Особенно тронуло то, что письмо для участия в акции написал не он, а его учительница – это был настоящий сюрприз для него!" - отметила депутат Госдумы.



Другой Артём, несмотря на проблемы со слухом, уже сейчас увлекается серьезным делом и может стать инженером в будущем. Он загадал электронный конструктор, который откроет ему двери в удивительный мир электроники.



"Каждый из этих детей - это отдельная история, полная надежд и мечтаний. Я счастлива, что смогла внести немного волшебства в их жизни и сделать этот Новый год особенным. Спасибо всем, кто участвует в таких акциях и помогает дарить радость!" - заключила Наталья Назарова.



Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков снял шар с "Ёлки желаний" шестилетнего Саши из Нижнего Новгорода. Мальчик очень хотел подарок-сюрприз. Юный мечтатель развивается в разных направлениях. Любит, когда ему много читают про динозавров, животных и эксперименты, много размышляет и идет к поставленной цели. А еще ему нравятся мультфильмы и различные игры.



Саша с восторгом встретил депутата, прочитал ему стихотворение и поделился тем, что сильно любит свою старшую сестру, которая во всем ему помогает. В подарок он получил смартфон, настольные игры, сладкие угощения для себя и сестры.



"Воспоминания из детства самые яркие, поэтому хочется, чтобы дети запомнили как можно больше прекрасных моментов. Для меня всегда радостно видеть яркие и блестящие глаза детей, их радость и восторг вдохновляют меня на новые свершения.В канун Нового года каждый из нас может почувствовать себя волшебником, и я безмерно рад был принять участие в доброй акции "Ёлка желаний!" - поделился парламентарий.



Исполнил желания детей из семьи вынужденных переселенцев депутат городской Думы Нижнего Новгорода, председатель Сормовского совета сторонников "Единой России" Михаил Иванов. 11-летняя Аня, ее младшие братик и сестренка вместе с родителями были вынуждены уехать из своего дома в Харьковской области. Аня увлекается рисованием, мечтала о профессиональных красках и кистях, чтобы рисовать свои картины как настоящий художник. Младшие дети попросили у Деда Мороза грузовик и собаку-робота.



Михаил Иванов поздравил семью с наступающим Новым годом и вручил детям желанные подарки: "Исполнить новогодние желания этой семьи – это особая ответственность. Подарить им частичку своего тепла и заботы – особая честь и радость".



А маленькой любознательной Даше, чье новогоднее желание депутат снял с волшебной елки в Штабе общественной поддержки, он подарил планшет, чтобы с его помощью можно было выполнять развивающие задания и учиться.



Также Михаил Иванов вручил самокат маленькому Артёму, проживающему в Первом санаторном детском доме. Шарик с желанием мальчика он снял с Ёлки желаний, установленной Корпорацией развития Нижегородской области. В ответ Артём тоже приготовил подарок депутату - прекрасную поделку с изображением символа Нижегородской области.



"Ребята, растите счастливыми и здоровыми, пусть все ваши желания всегда сбываются!" - пожелал всем детям Михаил Иванов.



Напомним, благотворительная акция "Ёлка желаний" проводится по инициативе главы государства с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. За шесть лет было исполнено более 210 тысяч новогодних желаний детей из 89 регионов страны. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных граждан: депутаты всех уровней, представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, коммерческих организаций и просто неравнодушные люди. В Нижегородской области каждый год по доброй традиции в акции принимают участие активисты и депутаты "Единой России" всех уровней.