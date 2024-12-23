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Общество

Схема маршрута А-7 изменена в Нижнем Новгороде

01 января 2025 09:16  [133] Общество

С 1 января 2025 года в Нижнем Новгороде начала действовать изменённая схема маршрута A-7.

Она предусматривает движение автобусов от станции метро "Стрелка" по ул. Советской и Чкалова.

По данным ГКУ НО "ЦРТС", маршрут работает на брутто-контракте. К перевозчику предъявляются повышенные требования по реализации всех рейсов.

Согласно информации, жители микрорайона Ярмарочный смогут добраться до детской поликлиники №19, роддома №4 и других объектов на улицах Октябрьской Революции и Чкалова с четырех остановок общественного транспорта: «Улица Должанская», «Улица Керченская», «Стрелка», «Площадь Ленина». По маршруту Т-37 было доступно лишь две последние остановки.

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Теги:
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