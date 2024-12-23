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Общество

Праздники «Новый год в каждый двор» в Нижнем Новгороде продлятся по 8 января

01 января 2025 10:32  [93] Общество

Со 2 по 8 января нижегородцы могут посетить праздники «Новый год в каждый двор».

Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации Нижнего Новгорода.

Часть мероприятий уже прошла в районах города с 26 по 31 декабря и собрала на 24 площадках более 5 тысяч нижегородцев.

«Проводить новогодние праздники в теплой атмосфере добрососедства стало доброй традицией для нижегородцев. Дед Мороз и Снегурочка ждут взрослых и детей во дворах, и мы приглашаем всех присоединиться к участию в праздниках!», - отметила директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Оксана Дектерева.

Праздники продолжатся со 2 по 8 января. На каждой площадке детей и взрослых будут ждать Дед Мороз и Снегурочка, которые подготовили для гостей праздничную программу с хороводами, песнями и подарками для самых маленьких.

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Теги:
Дети Новый год Праздники
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