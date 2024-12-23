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Общество

Роман Пегов: «Один из самых частых поводов к вызову «скорой» в новогодние праздники – уличный травматизм»

01 января 2025 10:51  [50] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

В период новогодних праздников в стране традиционно возрастает нагрузка на службу скорой медицинской помощи.

Нижегородские специалисты напомнили жителям региона о простых правилах поведения, которые позволят сберечь здоровье. Их соблюдение минимизирует риски обращения за экстренной и неотложной медицинской помощью.

«Один из самых частых поводов к вызову «скорой» в новогодние праздники – уличный травматизм. В период праздников пациенты часто неосмотрительно ведут себя на свежем воздухе, травмируются на заледенелых участках. Нередко падения происходят, когда человек находится в нетрезвом виде. Это чревато переломами конечностей, ушибами, растяжениями», – рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода Роман Пегов.

По словам руководителя медучреждения, люди, пребывающие в состоянии алкогольного опьянения, могут столкнуться с обморожением. Употребление спиртных напитков вызывает большую потерю тепла и в то же время создает иллюзию согревания.

«Спазм сосудов на длительный период, вызванный обморожением, может стать причиной патологических процессов в мягких тканях. Определить степень тяжести состояния человека может только врач, поэтому не стоит тянуть с обращением за медицинской помощью», – подчеркнул главный врач.

Роман Пегов заявил, что в дни праздников не уменьшается количество дорожно-транспортных происшествий. Пробки, гололед, несоблюдение дистанции и скоростного режима приводят к авариям и травмам различной степени тяжести.

«Хотя количество травм, полученных из-за катания на тюбингах или так называемых ватрушках, в Нижегородской области заметно сократилось, такие случаи все же происходят. Особенно опасны ситуации, когда люди выбирают небезопасные места для катания. Избежать травм, порой несовместимых с жизнью, позволят ровные поверхности и отсутствие рядом деревьев и прочих препятствий. Важно помнить, что детям не нужно надевать длинные шарфы, которые могут стать причиной удушья», – пояснил медик.

По мнению специалиста, в поступках и действиях людей во время новогодних праздников должно быть больше рационализма.

«Активный отдых – это очень хорошо, но если человек 15 лет не стоял на коньках, то не стоит сразу бежать на каток и исполнять «двойные тулупы». То же самое касается и катания на лыжах и сноубордах. Во время занятий зимним спортом используйте защитные приспособления, прибегайте к помощи инструкторов. Все физические нагрузки должны быть умеренными», – подытожил Роман Пегов.

 

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Теги:
Медицина и здоровье Новый год
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