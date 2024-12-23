Регистрация на благотворительный полумарафон «Беги, Герой!» в Нижнем Новгороде открывается 1 января Спорт

Регистрация на благотворительный полумарафон «Беги, Герой!» открывается 1 января.

В этом году масштабный любительский забег «Беги, Герой!» пройдет в Нижнем Новгороде 24-25 мая, сообщили АНО «Рейтинг Спорт».

24 мая состоится детский забег и забег на дистанцию 5 км. А 25 мая будет дан старт дистанциям 10 км и 21,1 км.

Стартово-финишный городок по традиции разместится на стадионе «Нижний Новгород», а трасса пройдет по самым красивым и видовым местам города - мимо Стрелки, Чкаловской лестницы и Нижегородского кремля.

Полумарафон «Беги, Герой!» является важной частью областной программы по популяризации и развитию спорта и здорового образа жизни.

«Беги, Герой!» стал символом развития нашего города и привлекает внимание бегунов со всей страны. Забег пользуется поддержкой компаний региона и горожан: в прошлом году впервые была разработана карта фан-точек по маршруту забега для болельщиков, на 12 локациях разместились студенты, музыканты, спортивные сообщества, друзья и близкие спортсменов - все болели за бегунов», - отмечают организаторы забега.

Свыше половины участников забегов — это команды трудовых коллективов предприятий области, среди них в рамках старта проходят соревнования по трем номинациям: «Самая большая команда», «Самая быстрая команда» и «Самый большой средний километраж».

Кроме того, в рамках полумарафона «Беги, Герой!» проводится конкурс социальных инициатив, его бюджет составляет 500 тысяч рублей. На эти средства осуществляется поддержка значимых общественных проектов спортивной направленности.

Жители региона являются одними из самых активных бегунов на большинстве любительских стартов в центральной части страны. Неслучайно Нижний Новгород дважды становился «Беговой столицей России» - в первую очередь, благодаря полумарафону «Беги, Герой!». Если в 2015 году в нем принимало участие всего 514 человек, то в юбилейном старте в мае 2024 года - около 16 000 взрослых и маленьких бегунов.

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