Новогодняя смена в лагере «Чайка» пройдет для 85 нижегородских школьников Общество

Для 85 нижегородских школьников со 2 по 8 января пройдет новогодняя смена «Когда зажигаются ёлки» в детском оздоровительно-образовательном лагере «Чайка», расположенном в курортном поселке Зеленый город на территории Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Об этом рассказали в городском департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

Как подчеркнули специалисты, участников смены ожидает множество познавательных занятий, физкультурно-спортивных, творческих и развлекательных мероприятий.

«На мастер-классах дети совместно с педагогами приготовят рождественские пряники, изготовят ёлочные игрушки и новогодние открытки. Кроме того, у ребят будет возможность покататься на лыжах и велосипедах и проверить свою меткость в электронном тире и профессиональном дартсе. Также школьники пройдут по «зимней экологической тропе» лагеря, наслаждаясь зимними пейзажами курортного поселка Зеленый город», – отметили в департаменте.

Напомним, лагеря с дневным пребыванием и загородные лагеря Нижнего Новгорода стали победителями и призерами Всероссийского конкурса программ и методических кейсов «Лучшая программа организаций отдыха детей и их оздоровления».

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