Женщина погибла на пожаре в Нижегородской области Происшествия

Женщина погибла на пожаре на Борском округе Нижегородской области.

По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, в зоне огня оказался дом барачного типа в п. Памяти Парижской Коммуны г.о.г. Бор.

Огнеборцы были привлечены по рангу 1 БИС

Объявлена локализация пожара на площади 450 кв.метров.Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений 3 человека, детей нет.

На месте пожара обнаружен труп женщины.

Личность погибшей устанавливается.