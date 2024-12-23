Женщина погибла на пожаре в Нижегородской области

Женщина погибла на пожаре на Борском округе Нижегородской области.
По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, в зоне огня оказался дом барачного типа в п. Памяти Парижской Коммуны г.о.г. Бор.
Огнеборцы были привлечены по рангу 1 БИС
Объявлена локализация пожара на площади 450 кв.метров.Самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений 3 человека, детей нет.
На месте пожара обнаружен труп женщины.
Личность погибшей устанавливается.
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