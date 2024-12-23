Юрий Шалабаев: Канун Нового года и праздничная ночь прошли спокойно Общество

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Нижнего Новгорода

Канун нового года и праздничная ночь прошли спокойно, без каких-либо значительных происшествий или аварий на тепловых сетях.

Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил на своих страницах в соцсетях.

По словам мэра, все праздники на дежурстве находятся сотрудники дорожных предприятий и ресурсоснабжающих организаций.

«По поступившей мне оперативной информации 31 декабря было зафиксировано одно отключение на объекте энергетики, одно - на объекте холодного водоснабжения, пять - на объектах центрального отопления и ГВС. Все сбои в работе были устранены в течение нескольких часов», - сообщил Юрий Шалабаев, отметив также, что на дорогах в городе работает порядка 200 единиц техники и 800 дворников. Этого количества в настоящее время достаточно, чтобы содержать улично-дорожную сеть в нормативном состоянии.

Глава города также поблагодарил за работу всех, кто в эти дни находится на дежурстве и помогает поддерживать функционирование городских систем в штатном режиме. «Ваш труд очень ценен для всех нас. Спасибо, что не подводите!» - сказал мэр.