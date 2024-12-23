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Общество

11 детей родились в новогоднюю ночь в Нижегородской области

01 января 2025 16:49  [77] Общество

В ночь с 31 декабря на 1 января в Нижегородской области появились на свет 11 малышей — 5 девочек и 6 мальчиков.

Об этом в телеграм-канале заявил губернатор Глеб Никитин.

Первой стала девочка в 1 час ночи в Нижнем Новгороде.

А за сутки стало на 21 нижегородца больше, также сообщил Глеб Никитин.

Он напомнил, что в регионе стартовало Пятилетие семьи. 
 
"Реальная магия в нашей жизни — это любовь и наши дети. И поверьте, каждый из нас способен на чудо — достаточно просто побыть дома, вместе со своей семьей. А наша задача — продолжить создавать такие условия, при которых каждая семья будет уверена в новом дне и будет чувствовать себя в социальной безопасности", - заявил Глеб Никитин. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородской области будет создана автономная некоммерческая организация "Институт демографического развития".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Глеб Никитин.

"Преодоление демографических вызовов остается одной из приоритетных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. По инициативе главы государства в последние годы появился целый ряд мер поддержки семей с детьми, мы реализуем инициативы и на уровне региона. Вместе с этим ситуация требует постоянного мониторинга и оперативного реагирования в соответствии с запросами людей. В области уже было проведено несколько крупных стратегических сессий по теме демографии, есть немало идей и предложений, которые требуют системного подхода и осмысления. Институт демографического развития сконцентрируется как на текущих вопросах, так и на том, что нужно будет в будущем в соответствии с прогнозами", - сказал Глеб Никитин.

 

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Теги:
Дети Новый год роддом
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