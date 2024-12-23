Более 19 тысяч нижегородцев стали участниками проекта «Спорт в каждый двор» в 2024 году Спорт

Более 19 тысяч нижегородцев стали участниками городского проекта «Спорт в каждый двор» в 2024 году.

В рамках реализации проекта, стартовавшего 8 августа 2022 года при поддержке главы города Юрия Шалабаева, на уличных спортивных площадках Нижнего Новгорода проведено почти две тысячи занятий. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

В городском депспорта рассказали, что в самом начале реализации, в 2022 году, проект насчитывал 2 тысячи участников, сейчас их количество увеличилось в 10 раз. Физкультурно-оздоровительные тренировки проводят профессиональные инструкторы по северной ходьбе, уличной физической подготовке, игровым видам спорта, подготовке к сдаче нормативов ГТО, катанию на коньках и роликах, прыжкам со скакалкой, йоге и др.

В муниципальном центре спортивных объектов и ГТО дополнили, что тренировки с участниками проходят на более чем 40 уличных многофункциональных площадках. «Жители предпочитают разные виды спорта, поэтому к оборудованию спортивных объектов подходят комплексно, заниматься на них можно игровыми видами спорта с учетом времени года, общефизической подготовкой, есть силовые тренажеры, а также площадки для подготовки сдачи нормативов ГТО. Обслуживание и ремонт таких площадок, находящихся на балансе муниципального центра, – круглогодичное.

Также в рамках реализации проекта «Спорт в каждый двор» в новогодние и рождественские праздники на нижегородских спортивных площадках будут организованы занятия с детьми и взрослыми.

(0+)